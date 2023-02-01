新人新政 財政部揭未來3大工作重點

新人新氣象。新內閣1月31日上任，財政部長由莊翠雲出任。財政部1日提及未來工作三大重點，包括政策要加入更多柔性、傾聽包括社團、民眾和立院在內的各種聲音；增加社會照顧，特別是對弱勢和年輕人，含現有的學貸、房貸（如青安貸款）和國產署的社宅，及未來可能推動的使用權住宅；最後則是財政的軔性和永續。

（工商時報 傅沁怡）

此外，立法院新會期登場，財政部高層表示，為與國際接軌的「海關進口稅則」部分稅則修正草案、攸關權證避險降稅的「證券交易稅條例」修正草案，以及為防止民眾或法人取巧刻意將房屋設置多個門牌，分割成小坪數避稅的「房屋稅條例」部分條文修正草案，已送立法院，有望優先推動。

內閣1月31日交接，行政院長陳建仁表示，會為民眾與下一代打造溫暖堅韌的台灣。財政部高層今天表示，財政部接下來會按照總統蔡英文、陳建仁指示的「溫暖、堅韌」，在推動施政時加入柔性力量，傾聽社會各面向聲音，貼近民眾，照顧社會弱勢、青年等族群。

除了對國家基礎建設相當重要的財政韌性、財政永續，「服務人民是政府共同信仰」，財政部高層說，這部分會持續加強，讓年輕人有感，包含公股行庫主辦的青年安心成家貸款，以及國產署配合社會住宅與未來的使用權住宅等政策。

至於房屋租金支出扣除額等改革方案，財政部高層指出，所得稅相關政策，仍需要進一步通盤考量、研議；人事案方面，他表示，會盡快處理，「人安下來，心才能安」，政策推動才能往前走。

（中央社）

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