撐住連紅！2022年工業生產指數創新高

經濟部1日公布最新工業生產統計，2022年12月工業生產指數129.62，年減7.93％，主因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲軟，以及產業鏈持續去化庫存，廠商投資延緩，加以上年同月比較基期偏高所致；第4季工業生產129.62，年減5.94％；2022年全年生產指數132.87創歷年新高，年增0.88％。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年減4.94％，主因消費性電子產品 需求疲弱，客戶持續進行庫存調整，加上半導體成熟製程訂單縮減所致，惟受惠半導體先進製程生產續強，帶動12吋晶圓代工生產增加，抵銷部分減幅;電腦電子產品及光學製品業指數續創歷年同月新高，年增0.30％，主因雲端資料服務需求暢旺，加上缺料問題緩解，以及廠商擴增國內產能，惟消費性電子產品買氣疲弱，且在上年同月比較基期偏高下，增幅明顯縮小。

傳統產業中，受終端市場需求不振，產業鏈持續調整庫存，加以鋼鐵大廠轉爐與鋼胚產線歲修影響產出，致化學原材料業、基本金屬業分 別年減23.45％及22.27％;機械設備業亦因全球景氣疲軟，降低廠商設備投資意願，惟半導體生產設備在國際大廠競相擴廠下續呈增產，抵銷部分減幅，年減13.12％;汽車及其零件業因下游客戶汽車零件庫存較高，外銷訂單縮減，惟電動車晶片缺料緩解，加上部分新車買氣熱 絡挹注，抵銷部分減幅，年減1.05％。

經濟部公布最新製造業生產統計。圖／經濟部提供

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