駁普發是還稅於民 龔明鑫:那應還給台積電

對於外界稱普發現金6,000元是還稅於民，國發會主委龔明鑫今（1）日強調是經濟共享，他還說講還稅「那應該都還給台積電」。對於國民黨呼籲要發1萬元，他則認為會排擠其他弱勢群族跟勞健保挹注，

龔明鑫1日接受節目專訪，對於普發現金，他說整體經濟好，是大家努力的成果，也因為稅收比預期高，同意要讓全民共享，對於外界一直講是還稅於民，他駁斥表示，「一直在講還稅，那應該要都還給台積電，這樣不通」。

針對國民黨呼籲普發1萬元，龔明鑫說是技術問題，如果普發1萬元，等於要花掉將進2,400億，會排擠其他弱勢族群協助，可能也會排擠勞健保挹注，是權衡問題。而且歲計賸餘是在7月，等決算之後錢才會到位，為了發1萬元要舉債也怪怪的。6,000元是大家的貢獻，所以給大家共享，除此之外還有很多弱勢需要協助來度過難關。

對於發放現金時間有沒有可能比4月更快？龔明鑫說要看立法院進度，系統上修改現在已經在進行中，特別條例通過就進入特別預算，會配合時間發出去。但他提到，因為特別條例協商後再表決需要一個月冷凍期，2月17日表決過後還要公告，行政院再提特別預算，如果各黨都沒意見就會通過，有意見的話再協商且再經過冷凍期一個月後表決，就要4月才能發放。如果特別預算大家都沒意見，就可以快一個月，也就是3月發放。

針對特別預算3,800億的運用，龔明鑫透露，在疫情中沒有撐過去的中小企業，像是一些攤販收掉，現在有內需需求出來，若業者有意願復業，將思考如何協助他們復業，而這也是新任內政部長林右昌提到中小企業目前面臨的問題。

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