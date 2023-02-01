政府發錢了 最高領10萬 5大補貼申請開跑

政府發錢了！一次最高領10萬 5大補貼申請開跑

為因應疫情帶來的衝擊，近來政府陸續推動各項補助，《中時新聞網》整理各項補貼申請條件以及門檻，其中家電汰舊換新方案今（1）日正式上線，其他包括保單紓困借款方案，每人最高申請則可領10萬元，提醒民眾別錯過各項權益。

一、家電汰舊換新補助3000元

經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」方案，自今日正式受理民眾申請，期限至2024年1月15日止。民眾自2023年1月1日起購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助3000元。

如以網路申請，只要至補助專屬網站完成手機身分驗證，依指示填寫申請資料並上傳身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票(含產品型號銷售明細)、產品保證書或保固卡、環保署廢四機回收聯單等資料，送出後即完成申請；採取郵寄申請的民眾，請填寫紙本申請表並檢附相關佐證文件影本，掛號寄至板橋郵政8-17號信箱。案件受理成功後，系統將以簡訊及Email通知申請人。

二、保單紓困借款最高10萬元

為協助受疫情影響的經濟弱勢保戶，國內壽險公司連續二年提供「三年單一借款利率、最高10萬」的保單紓困貸款，可申請至2023年3月31日為止。提醒民眾，相較先前同樣三年期、10萬額度的紓困貸款，利率已從1.28％暴增至1.718％、增加了0.438個百分點。但與一般民眾可拿到的房貸「地板價」來說，還是相對低。

至於條件，只要符合以下5資格其中一項：身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、 受疫情影響以致經濟困難者，就能提出申請。其次，民眾須具有保單帳戶價值的「投資型保單」才能申辦。

三、基本工資補貼每月最高920元

「112年基本工資補貼方案」受理至2023年4月30日，審核通過後，第一次補貼款項最快3月可發放，每人每月最高補貼920元。而這次方案補貼條件及作業較以往更彈性及簡便，有以下重點，包括受疫情影響條件更寬認，2023年基本工資補貼方案為企業營收衰退達10％之事業即可提出申請；比較基期更彈性，衰退認定部分以2022年9月及10月營收比對衰退情形，比較基期為2021年、2020年或2019年同期，其中一項符合即可。

四、二次確診者也可申請勞保傷病給付2770元

依勞保局規定，勞工輕症確診居家照護期間可請領「勞保傷病給付」，平均每件核付2770元，勞工享有5年請求權，二次確診者也可申請。勞工亦可透過「勞保局e化服務系統」進行線上申辦，縮短申辦時間。勞保局指出，農曆年前已有逾180.6萬勞工申請，勞保局已核付153.9萬件，初估未來二次確診案件數恐再攀升，約有280萬勞工可申請。

五、普發現金6000元

人人都有，無須申請。新任閣揆陳建仁率副院長鄭文燦今(1)日到立法院各黨團拜會，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，最快4月4日那周完成三讀程序，預計在4月第二周發6000元。柯建銘強調，由於目前有4個版本，國民黨和行政院版有很大的差異，要經過朝野協商，如果沒有結論，就會進入表決，這些程序無法免除。

（中時新聞網 邱怡萱）

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