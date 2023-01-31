中華快遞將加薪、補發獎金 工會暫緩罷工

中華快遞企業工會不滿績效獎金減少，並希望爭取調薪制度，日前投票同意罷工，擬發動無預警罷工。中華快遞31日召開董事會討論工會訴求，董事長薛門騫表示，績效獎金會補發到前兩年的平均，並儘量於二月底前發放，並已通過每年固定調薪600元；工會決定暫緩罷工。

中華快遞為中華郵政子公司，主要負責本土銀行的支票、文件配送，是金融體系重要一環。客戶包含台灣銀行、合作金庫、第一銀行、富邦銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行，以及農會、外商等。

中華快遞曾在2022年7月由台北、桃園、新竹、宜蘭等地會員發起罷工，並提出正職薪資高於外包派遣、全面調薪5,000元、薪資結構參考郵政母公司等三大訴求。工會批評雖然爭取調薪成功，卻面臨「調薪、砍績效獎金」，也讓工會嘆此次績效獎金只發1個月，等於過年前員工被砍3~5萬元績效獎金。

後來，中華快遞企業工會2022年11月28日與資方進行勞資爭議調解不成立，因此在2023年1月11至14日舉行全台罷工投票；最終結果經全體183名會員、領票147人、同意罷工及設置罷工糾察線144票，通過罷工決議。

中華快遞企業工會表示，即使交通部部長王國材致電快遞工會理事長陳宏春，但快遞董事長薛門騫於協商時仍然沒辦法給予明確的答覆與承諾，而交通部也無法出面回應；因此在31日下午在交通部前靜坐等候。

工會表示，中華快遞董事會五點多結束後，薛門騫出面表示績效獎金會補發到前兩年的平均，並儘量於二月底前發放，並已通過每年固定調薪600元。理事長陳宏春說，會暫緩罷工行動。

工會指出，公司把一直以來欠員工的還給員工，目前工會的訴求階段性達成，接下來勞資關係要穩定，公司就必須要有誠信，後續工會仍會持續跟公司協商，呼籲公司未來協商不要再拖延，交通部也不要再放任中華快遞董事會自作主張損害勞工權益。

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