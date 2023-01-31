陳建仁:閣揆是人生最後一個政務人員公職

行政院今日舉行新舊任院長交接典禮，由副總統賴清德監交。新任閣揆陳建仁強調，這會是人生最後一個政務人員公職，接下重擔只有一個信念就是全力以赴、沒有懸念。未來的475天，大家每天要上好發條，對得起人民託付，為台灣人民和後代子孫打造溫暖堅韌的台灣。

陳建仁指出，感謝蔡英文總統信任託付，在任期最後一年多把這份重擔交給他，這份重擔不是他一人來擔，他的責任是組成精實團隊，讓每人都能貢獻所長，又能分工合作。

為能穩健銜接政務，新內閣不僅留用部分蘇內閣成員，期待會做事的優異政績，也擴大世代參與，強化世代合作，因此團隊中有許多經驗豐富老將，也有嶄新的中生代面孔，同時新延攬7位女性首長，為更貼近民意，也延攬五星級施政縣市長，以及有民意代表及地方政府歷練成員加入行政團隊。

對於施政願景，陳建仁表示，經歷疫情後的台灣，台灣可望重建生活秩序，用最快速度恢復繁榮景象，也要強化國家社會經濟的堅韌，尤其要讓受薪階級、育兒家庭和社會弱勢都能得到溫暖照顧，人民不想看到朝野間戰鬥，對立絕對無法帶來國家進步，社會需要所有人團結奮鬥，讓台灣成為2,300萬人驕傲共榮的國家。

他強調，從今天開始要加快步伐推動當前最迫切施政，除了要盤整防疫措施外，更要讓國人生活正常化，這幾年因疫情受衝擊產業和國民，也要善用難得的歲計賸餘全力給予協助，透過蘇內閣規劃的疫後特別條例和預算實施，全面強化中小企業體質、完善農漁村基礎設施。

他同時表示，行政團隊要做的不僅帶大家走過難關，更要讓台灣下個十年更有面對挑戰的堅韌性及持續領先的競爭力，面對嚴峻全球經濟變局和國際通膨，台灣社會照顧體系必須更加周延，從育兒到長照，租屋到房貸，學貸壓力或缺工，再到掃毒掃黑反詐騙，目標就是要減輕人民負擔，安定社會民心，讓國民都能受到溫暖照顧，帶著自信微笑，在國家前進的步伐上攜手同行，並肩合作。

陳建仁強調，這個職務將是他人生最後一個政務人員公職，接下重擔只有一個信念就是全力以赴、沒有懸念，蔡總統任期還有一年多，還有很多重要施政等待推動，大家沒有蹉跎空間，沒有得過且過的本錢，每一天作為都是為台灣長遠未來發展打下堅實基礎，就是照顧好人民每天生活，未來的475天，大家每天要上好發條，對得起人民託付，為台灣人民和後代子孫打造溫暖堅韌的台灣。

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