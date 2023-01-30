王必勝宣布防疫鬆綁五重點 這兩項先上路

指揮中心指揮官王必勝30日指出，目前時序即將進入二月，呼吸道感染盛行的季節已經過了，全世界跟世界衛生組織WHO都在討論疫情的下一步重點，指揮中心也討論很多防疫措施調整。

他指出，第一個是口罩「第二階段」開放，正面表列一定要戴口罩的場所；第二個是入境者0+7天措施調整以及唾液篩檢是否持續；第三個是確診者隔離的政策調整；第四個是確診者通報定義改變；第五個則是新冠肺炎從第五類法定傳染病改成第四類。他說，這五項都已經進入實質討論，相關細節及實施日期會在討論之後跟大家公告，並且會維持穩健開放的基調。

王必勝說，這些措施陸續實施，口罩及邊境防疫會比較早上路；主要考量的還是國內外疫情發展，還有參考WHO相關政策變化。他也說，口罩第二階段鬆綁，這週就會公布，會把目前疫情狀況納入研判。

王必勝細數不同地區的疫情鬆綁規劃，如日本在5月8日將新冠肺炎降到跟流感同級，韓國是先解除口罩令，而香港則是先實施確診者不用隔離，「每一個都有不同作法」， 我國會列入參考，近期會實施並公布。

我國上一周（2023年第四周）疫情確診數比前一周增加5.7％，王必勝指出，推測跟過完年假回補有關，會觀察這一週是否持續升高 才可繼續判斷疫情走勢。他說，必須要持續觀察是否上升，才可判對是否是第四波Omicron疫情。

本土病例趨勢圖。圖／中央流行疫情指揮中心

延伸閱讀

1/30疫情｜確診翻倍增 本土+22,138例

陸官方:春節期間疫情未明顯反彈 已近尾聲

北市新冠疫苗7.7萬名額 現在預約下周打