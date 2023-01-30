獨》全球景氣逆風 王美花談今年五大工作

經濟部30日上午舉辦新春團拜，由於國內外經濟研究單位都認為今年全球景氣將面臨挑戰，經濟部長王美花提出產業國際競爭力、中小企業、服務業、基礎建設、投資台灣等五大工作方向，她也不忘提醒未來可能會遇上「政治題」，鼓勵經濟部同仁一同合作，對台灣做出堅實、有意義的工作，協助經濟、民生、國家發展繼續往前。

王美花表示，擔任部長超過兩年半，很開心能與大家一起共事，經濟部是一個很棒的團隊，大家工作業務忙碌、常會有非常即時需要回應，不論是上班或非上班時間都會可能會遇到，很謝謝大家一起工作、一起回應給民眾知道。她說，台灣現在的環境下，腳步恐怕是越來越快的，「謝謝被我們折磨的同仁」，在經濟部工作是很高興的，大家努力把事情陸續完成，這樣的分工合作把事情繼續往前推進，讓大家看到經濟部對產業、國家、民生的貢獻。

談到今年的工作展望，王美花指出，檢討去年，在大家的努力之下完成非常多的工作、非常有意義的工作，但今年將面臨很多挑戰，在國際大局勢的影響下，上半年不會太好、下半年再看看有沒有辦法更好，在這過程中，經濟部會希望「世界第一的產業」、「國際亮點的產業」，像是半導體、電動車、低軌衛星等，如何讓這些產業在面臨供應鏈重組、國際緊張情勢時，還可以被國際看見。

「眾多的中小企業也是我們非常重要的重點。」王美花說，中小企業上半年的情勢會面臨更多轉型、低碳化，這幾天也會與大家討論如何在國際景氣不好的時候，怎麼樣協助中小企業，「這有很多細膩的工作要做」；同時，服務業也是很重要的一環，要如何以更創新的作法讓整個服務業提升員工薪資、拉高服務環境，「這是非常困難卻是很重要的」。

王美花說，再來是非常重要的基礎設施，像是電力、低碳發展，以及今年南部水情不佳，這些都是相當大的議題、今年也會繼續盤點；另外，在這樣的國際趨勢下，如何讓台商繼續投資台灣、國際大廠來台灣投資、如何把台灣行銷出去，都會有很多關聯性的工作。

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