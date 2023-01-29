房貸補貼方案 估40萬戶受惠

央行升息下，為減輕房貸族壓力負擔，行政院端出3,800億經濟成果分享全民特別預算案中，將匡列1、200億元作房貸利息補貼方案。官員指出，這次至少依所得70分位點作為所得條件勾稽，限僅一戶自用住宅且有貸款者，民眾不必申請，每個月發放定額補貼，補貼期限暫訂一年，預估至少40萬戶受惠。

財金官員表示，央行這波合計升息0.625個百分點，原則上政府補貼一半、就是0.3125個百分點利息，考量減輕民眾負擔，不排除拉高至0.4個百分點。

官員強調，過去自購住宅利率補貼是按照住宅法等法律執行，這次房貸補貼方案則是依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，其中韌性社會方案1,000億將撥出一部分執行，必須等特別條例獲立法院三讀後，才能依法提出特別預算案，預計4、5月間公告。

內政部表示，初步規劃排富，針對一定所得以內，僅一屋有自用住宅貸款家戶，進行定額補貼，排除多屋家戶及貸款餘額僅剩少數額度者。

內政部強調，本次房貸利息補貼對象有限定一定範圍，僅限現有貸款戶，不包括公告後新貸戶。內政部也將對租金補貼提出精進措施，期望後續政策對租屋者或已購屋者都能提供照顧，以落實居住正義政策目標。

排富方面，官員指出，300億租金補貼方案已經放寬到所得為各地最低生活費3倍，自購住宅利息補貼資格擬放寬至少所得70分位數為適用條件。知情人士透露，補貼期限原則以一年為限，視經費、經濟及市場環境評估。

官員透露，符合資格者，每個月領取一筆定額補貼，這筆補貼不因房貸餘額多寡而變動。但貸款餘額會訂上限、下限，餘額較低，或房貸餘額過高者不會補貼，不會剩50萬餘額也補貼，有能力購買豪宅也不予補貼。

如果以補貼利息0.3125個百分點來看，房貸1,000萬元，每個月可領取2,604元補貼；補貼0.4個百分點的話，貸款1,000萬元每個月則約可領取3,300多元。

相關方案由財政部和金管會撈出符合資格民眾，造冊後撥款到民眾帳戶，民眾不需自行申請。

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