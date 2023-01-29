陳韌性內閣全到位 蘇今總辭

準閣揆陳建仁29日公布第三波內閣名單，內閣首長全到位，國安團隊三劍客外長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三全留任。另政務副首長30日將全數亮相；其中一大亮點是高層內定台鹽董事長吳容輝出任內政部政次，前台北市議員梁文傑將入閣接陸委會副主委，1月甫退休的財政部常次李慶華將回鍋財部任政次。

30日上午行政院將召開臨時院會進行蘇內閣總辭，陳內閣下午二時舉行記者會，公布所有政務副首長名單。據悉，財長莊翠雲爭取政次阮清華留任，推動平均地權條例修法引發爭議的內政部政次花敬群也確定留任，將續推動居住正義政策，經濟部、國發會等財金副首長幾都留任，僅勞動部政務副主委擬由總統府前副祕書長李俊俋出任。

陳建仁昨公布第三波內閣首長名單，以國防外交與兩岸事務機關首長為主，準政院發言人陳宗彥表示，這次國安三首長名單，是總統蔡英文與陳建仁充分討論，以持續落實加強全民國防、國安外交工作零距離、穩健兩岸政策為原則，讓國防外交與兩岸事務能穩健銜接並迅速就定位。

另原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正轉任海基會副董事長兼秘書長，二人互換職位；另一位政務副主委吳美紅，具文官資格，將轉任海委會常務副主委，其遺缺由前台北市議員梁文傑接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長則留任。

30日上午蘇內閣進行總辭並拍畢業照，31日陳內閣正式走馬上任。30日下午祕書長李孟諺將偕同準發言人陳宗彥，宣布內閣團隊名單，政務副首長名單將全數公布。據悉，內政部政次會有黑馬，由曾任嘉義縣副縣長、台酒董座，現台鹽董座的吳容輝出任，吳最早出身北市府民政系統。

財政部政次阮清華也獲留任，並延攬1月甫退休的李慶華回娘家，協助新財長在賦稅這一塊重大業務論述及推展，另一常次缺，從國產署或關務署補功能缺口可能性較大，其中國產署長曾國基及前關務署長謝鈴媛二人均被看好；而賦稅署長遺缺由台北國稅局長宋秀玲出線呼聲高。

另傳勞動部政次有異動，前總統府副秘書長李俊俋有望轉任。其他財金部會內閣政務副首長傾向大多留任，包括經濟部政次曾文生及陳正祺，國發會副主委游建華及施克和，都確定會留任。