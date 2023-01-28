內政部長林右昌 文化部長史哲出線

準閣揆陳建仁今天繼續徵詢內閣團隊人事布局今天公布第二波名單包括內政部長由前基隆市長林右昌出任，文化部長由高雄市現任副市長史哲出任，故宮院長為新任由文化部政次蕭宗煌出任，金管會主委黃天牧交通部長王國材和衛福部長薛瑞元等多數部會首長均獲留任。以下為第二波名單：

內政部部長 林右昌

文化部部長 史哲

教育部部長 潘文忠

法務部部長 蔡清祥

交通部部長 王國材

衛生福利部部長 薛瑞元

數位發展部部長 唐鳳

行政院環境保護署署長 張子敬

行政院農業委員會主任委員 陳吉仲

金融監督管理委員會主任委員 黃天牧

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 馮世寬

原住民族委員會主任委員 夷將‧拔路兒Icyang•Parod

客家委員會主任委員 楊長鎮

行政院主計總處主計長 朱澤民

行政院人事行政總處人事長 蘇俊榮

國立故宮博物院院長 蕭宗煌

台灣美國事務委員會主任委員 楊珍妮

陳建仁在他臉書表示，第二波內閣名單將穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是這次組閣的原則，用人唯才、適才適所，延續過去蘇貞昌院長團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事，為人民打拚。他說，所有閣員將在這兩天就定位，待春節開工後，就會向國人同胞正式宣布，讓我們團結一致，齊心打拚。

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