1/28疫情：本土+27,159 死亡+20

春節疫情創新高 本土＋27,159 較上周大增30.7％

繼昨天本土個案激增2.4萬例後，今天再創春節以來新高！中央流行疫情指揮中心今(28)日公布，國內新增2萬7159例本土個案，較上週六多6386例，增加約30.7％；另有285例境外移入、20例死亡。

指揮中心表示，今增27,159例本土，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,228例)，高雄市(3,416例)，桃園市(3,275例)，臺中市(3,070例)，臺北市(2,686例)，臺南市(2,082例)，彰化縣(1,202例)，新竹縣(839例)，苗栗縣(698例)，屏東縣(620例)，新竹市(597例)，雲林縣(593例)，基隆市(535例)，宜蘭縣(533例)，南投縣(424例)，嘉義縣(406例)，花蓮縣(357例)，嘉義市(226例)，臺東縣(151例)，金門縣(130例)，澎湖縣(85例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今增20例本土死亡，為12例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、10例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月7日至今(2023)年1月23日，死亡日期介於今年1月15日至1月25日。

今增1特殊死亡個案為40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，曾接種3劑新冠疫苗。12/29發燒、喉嚨痛，新冠快篩陽性確診，12/31因呼吸困難至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫、糖尿病酮酸中毒、急性腎衰竭等病況，收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等治療，住院期間併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸於1/15病況惡化過世，死因為新冠肺炎、肺膿瘍、肝膿瘍。

今增285例境外移入個案中，為131例男性、154例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月28日至今年1月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,455,924例確診，分別為48,105例境外移入，9,407,765例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,224例COVID-19死亡病例，其中16,204例本土，另20例為境外移入。

（中時 王家瑜）