12月國內景氣連二藍 機率高

國發會將在下周五（3日）公布去年12月景氣報告，受出口、設備進口動能下滑影響，加以股價指數走疲，12月景氣亮出連續第二個月藍燈的機率高，反映國內景氣續呈低迷。

國發會綜合每月海關出口、工業生產、股價指數等實質、金融面九項指標，彙編成景氣綜合判斷分數，這項分數於11月跌至12分，所對映的燈號落至藍燈，這是四年來的第一顆藍燈，顯示景氣低迷。

依據已公布的數據，12月景氣走疲的趨勢未變，股價指數年減18.7％，依美元計算的出口連續第四個月下滑，而依台幣計算的出口減幅也擴大至-3.0％，季調後有可能會再擴大（依美元計算的出口原衰退12.1％，季調後衰退17.6％），但這兩項於11月已是最低分，降無可降。

至於反映民間投資的機械與電機設備進口，12月依台幣計算呈年減5.7％，表現不佳，由於11月仍有成長，12月轉為下滑，可能會讓綜合判斷分數減1～2分，至於會減幾分仍待國發會完成季調後才會明朗。

其餘如貨幣供給、製造業銷售量、工業生產、批發零售及餐飲等12月的數字尚在統計中，目前無法得知，但除非這些數字出奇的好，能讓綜合判斷分數提高5～6分，才能彌補機械及電機設備的失分，而把總分由11月的12月推升至17分，才能脫離藍燈，否則將持續亮出連續第二個月的藍燈。

國發會官員於去年底時曾表示，全球景氣轉弱非常明顯，美、中、日、歐製造業採購經理人指數（PMI）皆降至50榮枯線以下，美、歐、中的景氣領先指標也續呈下滑，說明12月景氣仍然有挑戰，這一波景氣走疲要等到存貨調整完，估計今年下半年才會復甦。