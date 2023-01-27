陳揆新內閣 推進六核心產業

總統蔡英文27日於總統府舉行記者會，正式宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長，打造「溫暖堅韌」內閣。她期許陳建仁交付新內閣持續提升國家基礎建設等四大任務，其中推動六大核心關鍵產業部分，強調要鞏固全球供應鏈的關鍵地位，發揮半導體產業優勢，為下個世代打造更有競爭力的體質。

陳建仁26日起以準閣揆身分，展開徵詢新內閣人事，蘇貞昌內閣將於下周一（30日）召開臨時院會總辭，新內閣在31日走馬上任。

對新閣揆，蔡英文感謝「大仁哥」總是在國家最需要時候，捨己為國，願做地上的鹽，成就台灣的光。她期許新內閣團隊，是個「溫暖堅韌」的內閣，並完成四大任務：一，階段性盤整各項防疫措施，讓國民生活朝更開放、更正常化方向前進。

其次，進行社會照顧體系總檢討，無論是從育兒到長照，從租屋族到房貸族，從學貸壓力到缺工問題等攸關國民生活照顧措施，必須持續進行檢討。

第三是持續提升國家基礎建設，要全面性的完善農漁村基礎環境建設，確保農漁民的生計、提升農產品競爭力；要強化台灣中小企業的體質，協助傳統產業升級再造，達到低碳化、智慧化、模組化目標。

第四持續推進六大核心戰略產業，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，除鞏固台灣半導體產業優勢，更要為台灣下一個世代科技研發實力，打造更有競爭力的體質。

陳建仁表示，全球遭遇新冠疫情肆虐超過三年，儘管台灣防疫成效和經濟成長比大多數國家好，但仍感受到民眾的不捨與不忍，需要政府更多作為，來引導經濟的復甦，重建正常生活。這段期間，國際情勢有劇烈的演變，烏俄戰爭和亞太局勢，從各個層面衝擊著台灣的生存發展。

陳建仁承諾，未來500多天任期，將強化台灣的經濟韌性、環境韌性、和社會韌性，積極照顧人民的生活，讓台灣繼續成為2,300萬人幸福生活、團結共好的國家，將是內閣團隊最重要的使命。

台灣在疫情後復甦期，面對許多國內外情勢的挑戰，陳建仁說，政府更應該體察民意、重視溝通，且善用經濟與財政實力，讓受薪階級、育兒家庭和弱勢者生活，得到溫暖照顧。



