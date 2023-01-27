財長爆黑馬 莊翠雲出線

總統府27日正式公布新揆由前副總統陳建仁掌舵，陳揆立即展開閣員人事布局，公布第一波閣員名單。其中，政院鐵三角除陳揆外，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，秘書長由熟稔政院業務的李孟諺留任。最令人意外的是，新財長人選出現黑馬，由現任政務次長莊翠雲出線，她也是繼郭婉容、劉憶如母女檔後第三位女性財長。

這波內閣人選的最大特色，就是女性閣員比例大幅增加，第一波18位閣員名單中，有六位是女性首長，繼26日確定的經長王美花、勞長許銘春、海委會主委管碧玲外，27日再增三位女性閣員，財長莊翠雲之外，僑委會委員長由副委員長徐佳青接任、原能會主委由副主委張靜文接任。

27日陳建仁徵詢名單中，政務委員全數獲留任，包括林萬億、張景森、吳澤成（兼工程會主委）、 鄧振中、羅秉成、龔明鑫（兼國發會主委）、黃致達、吳政忠（兼新國科會主委）等。而唐鳳遺留的政委缺，由文化部長李永得轉任，據悉，李永得以年齡問題，主動表達願給陳揆調整空間，至於文化部長傳出將由高雄市副市長史哲接掌。

這波的人事調整，並確認政院發言人由內政部次長陳宗彥出任，政務副秘書長何佩珊獲留任，續協助行政立法協調事務。

黨政人士透露，財經內閣以維穩為原則，迄今公布人選，包括國發會、經濟部、勞動部均獲留任，至於尚未公布的金管會、主計總處及農委會等首長，黃天牧、朱澤民、陳吉仲獲留任的機率相當高。預計28日還有包括內政部長林右昌等另一波重要的部會首長人事，將持續公布，而法務部長蔡清祥及衛長薛瑞元，也可望獲留任。

新財長莊翠雲為此波內閣人事安排的大黑馬，先前外界猜測人選時，莊也鮮少被點將，黨政人士說，她符合女性、中生代等特質，且在財政部任職26年十分資深，對財政部業務嫻熟，經府院高層徵詢各方人士意見後脫穎而出。

莊翠雲是政大地政系畢業，歷經國有財產局主祕、副局長、財政部參事、國有財產署長和政次，1987年就進入財政部服務，是少見出身國有財產體系業務的財長。

過去財長大多出身賦稅、國庫體系，未來新財長需要同為女性、論述能力強，一月甫退休的常次李慶華輔佐賦稅領域業務，另一政次是否由阮清華繼續留任，30日政務副首長可望全數底定。