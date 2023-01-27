獨》財長現黑馬由她出線 政院鐵三角出爐

總統府今天正式公布新揆由前副總統陳建仁出任，隨後陳建仁展開組閣人事布局，其中行政院鐵三角確認，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，秘書長由李孟諺留任。較出乎意外是財長出現黑馬，由政次莊翠雲出線。

另外文化部長也別有他人，現任文化部長李永得將轉任政委，其餘政委人事大多留任。包括政委林萬億、張景森、吳澤成（兼行政院公共工程委員會主任委員）、 鄧振中、羅秉成、龔明鑫（兼國家發展會主任委員）、黃致達、吳政忠（兼國家科學及技術委員會主任委員）均獲留任。此外，今天也確認發言人由內政部次長陳宗彥出任，政務副秘書長何佩珊也獲留任。

而財經首長再添一名女將，由現任政次莊翠雲出線，據悉，甫退休常次李慶華可望再獲聘為政務次長，輔佐財長在財稅領域業務。另僑務委員會委員長將由徐佳青出任，原子能委員會主任委員則由副主委張靜文升任。

莊翠雲接任新財長！本人首吐心聲

前副總統陳建仁將接任閣揆，新內閣團隊名單財政部次長莊翠雲接任財政部長，莊翠雲接受採訪時表示，她也是很意外，過去財政部是以賦稅、國庫為主。

過去莊翠雲表示，在接受徵詢時確實向陳建仁建表達，可以賦稅、國庫人才為優先，但陳建仁認為，財政部有龐大體系與專業可以支持她。而她不論是在哪個位置，工作一定會全力以赴。

對於即將面臨普發現金和接任，莊翠雲表示，壓力自然很大，但等真正接任了解情況之後，會對外說明。

莊翠雲現任財政部次長，經歷以財政部國產為主，財政部國有財產局主任秘書、財政部國有財產局副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長。

（ 中時 吳靜君）

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