1/27疫情｜本土＋24,109例 激增逾3成

疫情指揮中心27日公布國內24,350例COVID-19確定病例，分別為24,109例本土個案及241例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。新增的病例數較上週五多6,240例，增加約34.9％。

指揮中心指出，新增2特殊死亡個案，其中1例為20多歲女性，未接種新冠疫苗，有氣喘、慢性神經系統疾病等慢性病史，長期臥床。1／20於家中昏迷送急診，經新冠快篩及PCR陽性確診，後續急救無效於同日死亡，死因為新冠病毒感染。

另1例為20多歲女性，曾接種3劑新冠疫苗，有先天疾病，長期臥床，1／16有咳嗽、流鼻水等症狀，當日家用快篩陽性通報確診。1／21～1／22出現食慾不振，1/23被發現於家中昏迷無生命徵象。死因為先天疾病、新冠病毒感染。

指揮中心表示，今日新增之24,109例本土病例，為10,405例男性、13,693例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,910例），桃園市（2,778例），高雄市（2,768例），台中市（2,710例），台北市（2,425例），臺南市（1,947例），彰化縣（1,031例），新竹縣（805例），苗栗縣（643例），屏東縣（565例），雲林縣（521例），新竹市（519例），基隆市（477例），宜蘭縣（437例），南投縣（396例），嘉義縣（331例），花蓮縣（295例），嘉義市（223例），台東縣（148例），金門縣（98例），澎湖縣（75例），連江縣（7例）。

指揮中心指出，今日新增15例本土病例死亡個案，為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、13例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月30日至今（2023）年1月22日，死亡日期介於今年1月16日至1月23日。

指揮中心說明，今日新增241例境外移入個案中，為125例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月27日至今年1月26日。

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