經長、勞長 確定留任

前副總統陳建仁組閣定案，據相關人士證實，陳建仁26日起已陸續徵詢相關內閣人事，其中經長王美花及勞長許銘春，因未來一年有重大政策待完成，已確定留任。至於國發會主委、金管會主委都是第二波徵詢對象，現任首長留任機率大。至於財長一職，若要增加女性閣員，甫卸任財政部次長的李慶華呼聲高。

據悉，27日陳建仁將陸續徵詢財金內閣人事，考量國內外經濟金融情勢變數仍多，人事安排因而以「穩定」為主要方針。他希望閣員約詢進度可以在本周六前全部完成。

知情人士透露，兩位女性閣員王美花與許銘春都已被徵詢，且確定都獲留任，主因今年經濟面臨挑戰，且其執掌範圍有重大政策需在未來一年抓緊時間完成，包括光風電等綠能政策開發、台版晶片法案、勞動條件改善等。

此外，據悉，財金首長辦公室大多沒有打包跡象，可見原班底留任機會甚大。尤其國發會主委龔明鑫是「小英男孩」，也是總統重要財經幕僚，主計長朱澤民亦是英系人馬，未來將執行分享經濟成果特別條例及特別預算，還要執行淨零碳排重要政策，因此獲留任機率高。

而財政部因前部長蘇建榮去年底辭任歸建教職，由次長阮清華暫代部長。相關人士表示，阮清華是國安基金秘書長，身負穩定股市重任，加上在解決公股和台新金對彰銀經營權一事立有戰功，代理部長期間表現稱職，有真除可能性。

但這次不論是準閣揆陳建仁或綠營立委，都提出希望拉高女性閣員比重。在此考量下，也不排除財長由前財政部常次李慶華或政次莊翠雲出線的可能性，由於過去財長均以賦稅系統為主，李慶華呼聲比莊更高。

至於金管會主委黃天牧也應會續任，以符合財金部會「維穩」原則。中央銀行總裁楊金龍因任期制，不受內閣改組影響，但總統府也提前在去年底就宣布楊金龍今年2月底任期屆滿後續任。