陳建仁組閣 1/31上任

府院二巨頭26日分別約詢相關人事布局。總統蔡英文分別約詢前交長林佳龍及總統府秘書長李大維後，確定由林佳龍接任總統府秘書長，李大維則回任海基會董事長。同時因論文門備受爭議的國安局長陳明通已向總統請辭，總統同意由外交部次長蔡明彥接任。

蔡英文27日上午10時將對外宣布新揆人選，接著新閣揆陳建仁與副閣揆鄭文燦，秘書長李孟諺籌組政院鐵三角，同時陸續徵詢內閣團隊的人事布局。行政院長蘇貞昌則將下周一（30日）率內閣總辭，陳建仁的新內閣團隊將於31日正式上任。

內閣人事方面，陳建仁將廣納女性閣員、推動閣員年輕化、地方執政經驗人選入閣，讓新內閣貼近民意。其中，副院長將由前桃園市長鄭文燦出任，前基隆市長林右昌則擔任內政部長。內政部次長陳宗彥接任政院發言人，原發言人羅秉成有望轉任法務部長。

穩定政局方面，行政院秘書長李孟諺將留任，交通部長王國材、經濟部長王美花、勞動部長許銘春、國發會主委龔明鑫等財金首長，還有農委會主委陳吉仲等人，均有重要政策待推動，都將留任。

國安人事方面，蔡英文已於26日上午約詢林佳龍，林佳龍同意出任總統府秘書長。林佳龍2022年在蔡英文委託下，代表民進黨挑戰新北市長，敗選後蔡英文即詢問林佳龍入府任職意願，當時因內閣尚未總辭，林佳龍未答應。黨政人士指出，未來府黨分治，林佳龍是蔡英文和黨主席賴清德皆可信任人選，可代表總統與府院黨各方互動，並在政策專業外，累積更多歷練。

另因論文門備受爭議的國安局長陳明通則向總統請辭，表達希望沈潛，因此蔡英文26日約詢外交部次長蔡明彥，由其接任。至於現任總統府秘書長李大維則決定回任海基會董事長。另傳出外交部長吳釗燮可能也有所異動，相關人事仍有待蔡英文親自拍板決定。

由於新內閣有意增加女性比例，知情人士證實，準閣揆陳建仁26日也徵詢管碧玲入閣意願，將由她出任海委會成立以來的首位女性首長。據了解，管碧玲長期在內政委員會關心海洋事務，例如中國抽砂船加重刑罰，即出於她的推動，針對海委會同仁的工作環境與待遇，亦不遺餘力，著墨甚深，相關表現讓陳建仁印象深刻。

據悉，蘇貞昌組閣時，即曾邀約管碧玲入閣，但當時管碧玲希望留在國會，因此婉拒，如今陳建仁再次屬意她，終獲同意。

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