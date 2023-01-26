陳明通辭國安局長 傳蔡明彥接任

總統府宣布，由前副總統陳建仁擔任行政院長，在內閣人事大致底定之後，總統蔡英文也陸續拍板國安人事案，傳國安局長陳明通將去職，由外交部次長蔡明彥接任，立委管碧玲則將出任海委會主委，成為第一位女性主委。

蔡英文今日已經約詢前交通部長林佳龍，林佳龍也願意出任總統府秘書長。原總統府秘書長李大維，則將回任海基會董事長。

因台大國發所論文案而備受爭議的陳明通，這次請辭獲准，由蔡明彥接替國安局長一職。

陳建仁組閣方向以接地氣、年輕化、廣納女性為主，管碧玲已答應出任海委會主委。其他女性閣員包括留任的經濟部長王美花、勞動部部長許銘春。

蔡英文拍板 林佳龍出任總統府秘書長

總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文今日分別約詢前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由林佳龍接任總統府秘書長，李大維則回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

張惇涵指出，總統感謝李大維秘書長戮力從公，從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予她莫大協助，也期盼李秘書長回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

總統也期盼借重林佳龍秘書長的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。

張惇涵說明，國安局長陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意。總統也決定，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，總統希望倚借蔡明彥局長對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

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