1/26疫情｜本土連3升+18,934例 增21死

本土疫情升溫，1月23日增10501例，24日增14673例、25日16329例，今天則增加了18934例，接連3天本土個案數呈現上升趨勢。另中央流行疫情指揮中心也宣布，今增210例境外；確診個案中新增21例死亡。今日新增的病例數較上週四多910例，增加約5.0％。

今增18,934例本土，為8,243例男性、10,680例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,624例)，高雄市(2,357例)，臺中市(2,306例)，桃園市(2,080例)，臺北市(1,947例)，臺南市(1,580例)，彰化縣(838例)，新竹縣(564例)，屏東縣(436例)，新竹市(426例)，苗栗縣(410例)，雲林縣(401例)，基隆市(396例)，宜蘭縣(361例)，南投縣(273例)，嘉義縣(272例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(175例)，金門縣(115例)，臺東縣(98例)，澎湖縣(41例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今增21例本土死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月27日至今(2023)年1月23日，死亡日期介於今年1月16日至1月23日。

今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病、心臟病、腎臟病等病史，接種3劑新冠疫苗，12月24日因肺炎併發敗血症、呼吸衰竭住院治療，1月8日轉院時採檢新冠PCR陽性確診，仍因心肺衰竭住加護病房治療，後續雖經積極救治仍不幸於1月21日病況惡化過世。死因為肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克、新冠病毒感染。

指揮中心說明，今增210例境外移入，為96例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月26日至今年1月25日。

截至目前國內累計9,404,138例確診，分別為47,638例境外移入、9,356,446例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,189例死亡，其中16,169例本土，另20例為境外移入。

（中時 王家瑜 、中時新聞網、 何立雯）

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