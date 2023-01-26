新內閣公布前夕 林佳龍確定入府接祕書長

總統府明天將公布新任內閣布局人事，將由前副總統陳建仁接任閣揆，總統府人事也將一併革新。據悉，今早蔡英文總統已經約見前交長林佳龍，徵詢他擔任總統府秘書長意願，林佳龍在與蔡總統懇談後，同意入府接任祕書長任務。

據了解，林佳龍同意接任，最大的關鍵是，民進黨已進入「府黨分治」時代，需要有一人居中協調府院黨三方，而林佳龍正好是總統蔡英文與身兼黨主席副總統賴清德二人都能信任的人選。

據透露，林佳龍在2022年九合一選舉落敗後，對於其個人未來生涯發展相當豁達，未積極爭取任何職位，主要是希望讓總統有充分的布局空間。

據了解，蔡英文、賴清德都希望林佳龍能接任總統府秘書長，所以自選舉結束後，蔡、賴二人曾多次勸進林的動作，除蔡英文約見外，賴也希望林能接下府秘書長的職務，主要考量還在蔡英文任期僅剩1年多，在賴清德接任新主席後，民進黨走向「府黨分治」時代，所以未來府院黨步調能否一致，攸關2024選舉的成敗，希望林佳龍出線，負有在府院黨間調和鼎鼐的重責大任。

未來府黨分治，執政團隊在運作上勢必不會如過去般順暢，此時需要有人居間進行協調的工作、扮演關鍵齒輪，可大大強化順暢度。此外，林佳龍過去在2000年時曾擔任過國安會諮詢委員，對兩岸國際、國防事物不陌生，也曾在前總統陳水扁時代當過總統府副秘書長，對總統府內工作也熟悉，可以在國際、兩岸等事務上協助總統。

知情人士說，林佳龍已有地方首長、閣員歷練，府秘書長等於是補足最後一塊，「對他是加分，未來政治路上有進可攻退可守」，讓他有更多歷練，讓資歷更完整。

林佳龍去年在蔡總統多次請託下，代表民進黨參選新北市長，但敗給爭取連任現任市長侯友宜，選後一直沉潛。蔡總統曾在選後約見林佳龍，詢問他對於總統府秘書長一職看法，據悉，當時內閣人事不明，林並未首肯同意。

隨著新內閣人事布局陸續曝光，小英已安排正國會的前基隆市長接任第一大部內政部，基於府院派系平衡考量，還是屬意對國際事務嫻熟的林佳龍接總統府秘書長。總統蔡英文今早約林佳龍見面，見面一番懇談後，蔡總統希望林接任府秘書長，林佳龍點頭同意接受。

至於國安局長陳明通也因論文門事件備受爭議，外傳陸委會主委邱太三接任的可能性不低。府院高層這二天繼續在內政、財經等人事上布局。