1/25疫情｜本土+16,329 今增22死

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增16,518例COVID-19確定病例，分別為16,329例本土個案及189例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周三少4,439例，減少約21.4％。

指揮中心指出，今日新增1例特殊死亡個案，為4歲男童，曾接種1劑新冠疫苗，無慢性病史。1/15發燒、嘔吐，1/16因持續發燒及意識改變至急診，新冠快篩及PCR均陽性確診，並出現高燒41.1度及抽搐，檢查有心臟酵素升高及血壓偏低，診斷疑似腦炎及心肌炎、敗血症，收治加護病房使用呼吸器並給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥等治療。頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，雖經積極治療仍不幸於1/17病況惡化過世，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。

截至今（25）日公布兒童重症共304例，包括：MIS-C200例、腦炎38例、肺炎（含細支氣管炎）33例、哮吼11例、家中死亡（含到院前死亡）10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他（共病引起、新生兒感染等）5例。累計公布兒童死亡43例，包括：腦炎16例、家中死亡（含到院前死亡）10例、肺炎（含細支氣管炎）9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他（共病引起、新生兒感染等）2例。

指揮中心表示，今日新增之16,329例本土病例，為7,147例男性、9,169例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（3,240例），高雄市（1,907例），桃園市（1,815例），臺中市（1,742例），臺北市（1,640例），臺南市（1,327例），彰化縣（857例），新竹縣（510例），苗栗縣（420例），新竹市（410例），屏東縣（408例），雲林縣（380例），基隆市（305例），宜蘭縣（272例），南投縣（267例），嘉義縣（249例），花蓮縣（184例），嘉義市（165例），臺東縣（101例），金門縣（77例），澎湖縣（52例），連江縣（1例）。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2023）年1月2日至1月21日，死亡日期介於今年1月12日至1月22日。

指揮中心說明，今日新增189例境外移入個案中，為100例男性、89例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去（2022）年12月25日至今年1月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,475,596例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,088,927例排除），其中9,384,996例確診，分別為47,506例境外移入，9,337,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,168例COVID-19死亡病例，其中16,148例本土，個案居住縣市分布為新北市3,132例、臺北市1,757例、臺中市1,728例、高雄市1,602例、臺南市1,207例、桃園市1,196例、彰化縣1,049例、屏東縣631例、雲林縣526例、南投縣517例、苗栗縣451例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市273例、新竹縣270例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市179例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

（中時新聞網 楊雅婷 、中時、 季志翔）