年後宣布室內免戴口罩 專家建議2場所優先

繼去年12月取消室外口罩政策後，中央流行疫情指揮中心近日表示，1月底將宣布第二階段口罩鬆綁，預計解除室內場所口罩令。公衛學者認為，可先針對接觸密度低的室內場所鬆綁，如家戶、工作場所等，可望於2月底免戴口罩，至於大眾運輸、大型集會等場合還要再等等。

新冠疫情蔓延三年多，戴口罩已經成為許多人的習慣，近來韓國宣布1月底解除室內口罩令，但交通運輸工具及出入醫療院所仍須戴口罩，而日本也正在討論解除室內口罩令，預計今年4月實施。

台大公衛學院教授陳秀熙在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，韓國歷經Omicron BA.2和BA.5流行後形成自然保護力，目前疫情越來越小波，而日本BA.2流行沒有那麼高峰，到了BA.5形成大流行，現在是第二波BA.5流行，也漸漸形成自然保護力；台灣則是歷經BA.2和BA.5兩波感染後，疫情逐漸往小波流行，可見已有群體保護力。

陳秀熙指出，當一個族群的免疫保護力極低時，可以忍受的有效再生流行指數（Rt值）大多是以「大於1」和「小於1」判斷，但當群體保護力越高時，可以容忍的rt值就越高；目前台灣的群體保護力約54％，並且持續往上增長，換算可容忍的Rt值為2.17，而以目前國內疫情來看，Rt值比2.17低，因此已經達到可以解除口罩令的條件。

另一方面，如以中重症指數評估，陳秀熙指出，考慮Rt值和醫療量能之下，若解封指數低於0.5應可解除室內口罩政策；目前推估台灣到2月中旬前，解封指數都會低於0.5，甚至會往下降，更有利於口罩解封。

陳秀熙認為，對於接觸密度不同的室內場所，應有不同的口罩解封思考。針對接觸密度低的室內場所，如家戶、工作場所，可望在2月底解除口罩令；對於公共集會、大型集會、大眾運輸等接觸密度高的室內場所，預計可在4月底免戴口罩；最後則是容易接觸脆弱族群的場所，如醫療機構、長照機構，應等到6月底再取消口罩政策。

（中時 王家瑜）

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