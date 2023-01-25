北市新冠疫苗7.7萬名額 現在預約下周打

台北市第48期新冠疫苗接種預約平台，於1月24日起至27日上午9時至晚間9時開放預約，北市衛生局表示，本次疫苗預約平台提供逾7.7萬個名額，其中，莫德納次世代雙價BA.4/5提供6萬1240個名額，並於1月30日至2月5日接種。

衛生局說明，新冠疫苗接種預約平台第48期，1月24日起至27日上午9時至晚上9時開放預約，疫苗種類包含幼兒BNT、幼兒莫德納、兒童BNT、兒童莫德納、BNT、Novavax、兒童莫德納次世代BA.4/5、莫德納次世代BA.4/5，接種日期為1月30日至2月5日。

衛生局指出，本次疫苗預約平台提供逾7萬7000個名額，其中，莫德納次世代雙價BA.4/5提供6萬1240個名額，北市合約醫療院所特別門診，也提供超過2.3萬個名額供民眾預約。

衛生局提醒，民眾前往接種時須攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

此外，衛生局表示，春節期間台北市除29家醫院，提供24小時急診服務，另2家醫院急診僅提供至晚間10時，統計有20家醫院參與視訊診療服務，北市101家基層診所提供防疫門診、96家提供視訊診療及95家社區藥局提供口服抗病毒藥物，及一般處方箋領藥服務。

（中國時報 張芷瑜）