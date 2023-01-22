1/22疫情｜本土＋18,871 病歿+27

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增1萬8,871例本土新冠肺炎個案及316例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日少2,101例，減少約10%。

指揮中心表示，本土病例以研判周計算，今年第2周(1/8-1/14)為15萬1,835例，第3周(1/15-1/21)有13萬1489例，下降了13.4%。

同時今日新增1例特殊死亡個案，是一名40多歲男性，有肝硬化、心臟衰竭等病史，未接種新冠疫苗。1/1起咳嗽及呼吸喘，1/3 至急診，檢查後PCR陽性確診、雙側肺炎併肺水腫，住院接受氧氣面罩及瑞德西韋等治療，1/5因呼吸窘迫轉加護病房使用呼吸器，經過積極治療仍不幸於1/18病況惡化過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克、肝硬化、充血性心臟病。

指揮中心表示，今日新增之1萬8,871例本土病例，為8,638例男性、10,222例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,054例)，桃園市(2,243例)，臺中市(2,153例)，高雄市(2,140例)，臺北市(1,991例)，臺南市(1,546例)，彰化縣(738例)，新竹縣(577例)，新竹市(557例)，苗栗縣(491例)，屏東縣(397例)，基隆市(375例)，雲林縣(317例)，宜蘭縣(256例)，南投縣(244例)，嘉義縣(215例)，花蓮縣(196例)，嘉義市(170例)，臺東縣(85例)，金門縣(81例)，澎湖縣(40例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為17例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於今年1月7日至1月19日。

指揮中心說明，今日新增316例境外移入個案中，為171例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月22至今年1月21日。

指揮中心統計，截至目前國內本土累計9,295,816例病例。2020年起累計16,078例COVID-19死亡病例。

（中時新聞網 楊雅婷 、中時、 陳麒全）

延伸閱讀

疫情還不到流感化 一年估要打2劑新冠疫苗

疫情飆「過年必備3寶」醫:這周打疫苗最佳

1/20疫情：本土＋17869 病歿+61