加速處理漁電共生案 財政部秘密武器曝光

財政部國產署為配合推動漁電共生政策，2022年委請測繪中心協助辦理漁電共生先行區及優先區範圍內國有非公用出（放）租養殖地無人機系統航拍與影像處理及地上物數化作業。

首波擇選雲林縣台西鄉及口湖鄉、高雄市路竹區、茄萣區及永安區，面積共約1,930公頃，使用無人機系統辦理航拍作業及製作正射影像，並運用地籍圖與正射影像進行對位套疊、判釋，數化各宗土地內可辨認的地上物，加速漁電共生案件處理。

國產署表示，無人機航拍影像，可清楚顯示國有土地使用現況，減輕勘查人力負擔；如因現場障礙物、天然屏障或人為因素等阻隔致無法實地勘查全貌，或實地勘查有危及人身安全之虞（如現場崩塌）等情形，運用該航照影像，可解決無法派員實地勘查之困境，有助於業務案件處理。

今年將國產署將持續委託測繪中心協助辦理國有非公用土地無人機系統航拍與影像處理及地上物數化作業，業務項目包括墳墓、砂石場占用案件、太陽光電案件及邊際土地案件，面積約2,596公頃，分四批辦理，預計完成時程分別為4月30日、7月31日、9月30日、11月30日。

國產署指出，運用內政部國土測繪中心無人機航拍影像及地上物數化成果，可了解國有土地使用現況，加速業務案件處理。為擴大發揮航拍影像成果，國產署續將其規劃應用於租約巡管、占用清查、土地使用狀況等管理層面，以精進管理作為及土地活化利用。

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