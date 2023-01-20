1/20疫情：本土＋17869 病歿+61

增61人病歿 逾30歲男發病7天亡 本土＋17869

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增17,869例本土個案及349例境外移入，新增個案數較上周五少3515例，減少約16.4％；另確診個案中新增61例死亡，包括一名30多歲男性，未曾接種新冠疫苗，確診後1周因病況惡化過世。

今日新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,712例)，高雄市(2,179例)，桃園市(2,121例)，臺北市(1,976例)，臺中市(1,893例)，臺南市(1,529例)，彰化縣(734例)，新竹縣(505例)，新竹市(499例)，苗栗縣(414例)，屏東縣(356例)，基隆市(335例)，雲林縣(311例)，宜蘭縣(293例)，南投縣(252例)，花蓮縣(205例)，嘉義縣(193例)，嘉義市(141例)，臺東縣(100例)，金門縣(65例)，澎湖縣(40例)，連江縣(16例)。

今日新增61例本土病例死亡個案，為35例男性、26例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月24日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於去年10月24日至今年1月17日。

指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，有慢性脊椎疾病史，未曾接種新冠疫苗，1月9日新冠快篩陽性確診，因持續身體不適，1月15日至急診就醫，檢查有肺炎及呼吸窘迫，插管收治專責加護病房隔離並使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療，因病況惡化於1/16過世，死因為新冠病毒感染合併敗血症及急性呼吸窘迫症候群。

今日新增349例境外移入個案中，為203例男性、146例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月20日至今年1月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,302,697例確診，分別為46,534例境外移入、9,256,109例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,038例COVID-19死亡病例，其中16,018例本土，另20例為境外移入。

（中時新聞網 楊雅婷；中時 王家瑜、范揚光）