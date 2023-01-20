內閣「龍燦配」職位傳對調 關鍵內幕曝光

新閣揆1／26宣布！ 游盈隆4點拆解蔡英文：蘇可過個好年

行政院長蘇貞昌昨天宣布已向總統請辭，蔡總統也提到，農曆年期間啟動內閣調整作業；據了解，目前新閣揆人選宣布時間，定在1月26日；台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，蘇貞昌目前是「請辭待命」，一種「柔性請辭待命」，蘇內閣實質上還在，要過了年才會有異動；易言之，蘇院長還在其位，可過個好年，出來趴趴走。

對於蔡總統提到，「執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，如有正式定案，會儘速、陸續向國人報告」。游盈隆指出，府院這些動作，傳達了什麼訊息？我覺得比較清楚且重要的有四個。

他說，第一是蘇貞昌已兩次向蔡總統請辭閣揆一職，第一次是內部口頭請辭，這一次是公開請辭，並公諸社會，以示不戀棧；其次從技術面來看，蘇貞昌目前是「請辭待命」，一種「柔性請辭待命」，蘇內閣實質上還在，要過了年才會有異動；易言之，蘇院長還在其位，可過個好年，出來趴趴走。

他說，接著是，總統是否已准辭？並不清楚；至少從府發言人口中，聽不出來。頂多是「朕知道了」，英文是＂I hear you”，但不置可否；最後是總統對蘇內閣總辭後內閣要如何改組還舉棋不定，誰將組閣？誰將入閣？還可能有變數。

游盈隆表示，由此可見，蔡總統目前正陷入天人交戰時刻，無法立刻做出決定，早先盛傳的陳建仁、鄭文燦組閣可能生變，至於會怎麼變？天威難測，留給國人的是，一個無限想像的空間。

（中時 曾薏蘋）

林佳龍、鄭文燦接掌職位傳對調 關鍵內幕曝：恐有未爆彈

行政院長蘇貞昌昨(19)日向總統蔡英文請辭，總統府表示，將在農曆年期間啟動內閣調整作業，並在過年後讓新內閣團隊最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌。

原本傳出前交通部長林佳龍將接府祕書長、前桃園市長鄭文燦接副閣揆，現在有林佳龍、鄭文燦對調的聲浪，據傳是擔憂論文案有未爆彈，恐震盪新內閣與民進黨。

蘇貞昌昨請辭，傳出蔡將徵詢前副總統陳建任擔任閣揆，副閣揆人選除了前桃園市長鄭文燦外，前交通部長林佳龍也被點名。

由於賴清德18日就任民進黨主席時強調，將共同完成一項使命、兩項任務及四項黨務革新，其中包括徹底解決學倫問題，據《風傳媒》報導，賴清德擔憂，若論文未爆彈再炸開，鄭文燦恐再被拖下水，並連累新內閣與民進黨。

即便賴未實質反對鄭接副閣揆，但表態處理「學倫」一事受到府方關注，因此總統府朝向將林佳龍和鄭文燦職位對調。

該報導提及，林佳龍目前沒有學倫包袱，且鄭文燦缺少總統府這塊的歷練，調往府內對鄭未必不好，此外，大選將至，需要身段靈活的總統府秘書長。但若如此安排，若總統府秘書長出事，火恐直接燒到蔡英文。

民進黨立委許智傑對此表示，論文案的確是有爭議的點，不過他認為，鄭文燦、林智堅、高虹安和許淑華都該一起思考，不該只要求中央部會首長，「當然這也是總統考量的因素之一」。

（中時新聞網 謝雅柔）

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