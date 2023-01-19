蘇揆請辭 新內閣年後就位

蘇揆走定了！行政院長蘇貞昌19日再度向總統蔡英文請辭，希望讓總統有寬廣空間，為國家開展新局，他請總統儘速選任新閣揆，待人選確定後率全體閣員總辭。總統府表示，將在農曆年期間啟動內閣調整作業，並在過年後讓新內閣團隊最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌。

19日下午3時總預算案三讀後，蘇揆隨即赴立法院致意，並於下午4時進入總統府，與蔡英文討論內閣異動並請辭，直至5時18分步出總統府。任期四年多的蘇揆，是民選總統以來任期最長的閣揆。

蘇揆發布臉書並透過行政院發言人羅秉成轉述表示，九合一敗選後接受總統慰留，是基於中央政府總預算正在立法院審議，為讓政府運作順暢、維持政局穩定，決定留任至立法院會期結束。

如今總預算案已順利通過，且在新的一年，行政院火速將全民共享經濟成果特別條例送請立法院審議，相關的發放系統也已做好協調準備，只要立法院三讀通過特別條例，行政院即會依程序編列特別預算送請立法院審議，待通過就能發給全民每人6,000元的新春祝福。

蘇揆感嘆，儘管還是有許多想做的事還來不及做，有些事也做得還不夠好，但確實是殫心竭慮，懇請國人同胞能夠寬諒。行政院預計年後立即召開臨時院會進行總辭，春節期間將進入「看守內閣」。

張惇涵表示，蘇內閣會負責任地堅守崗位直到最後一刻，讓全體國人安心過好年。