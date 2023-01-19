總預算過關！今年歲出2.68兆 助攻經濟

立法院會19日三讀通過112年度中央政府總預算案，歲入部分約2兆5,791億元，較前一年成長13.8％，較政院原編列淨增加約227億元；歲出則為2兆6,890億元，較前一年約成長19.5％，較政院原編列2兆7,191億約減列300億元。112年度總預算案均雙創新高，尤其歲出成長近2成，將以公建等擴大內需，挹注今年經濟成長動能。

蘇揆約三點半前往立法院向各黨立委致意，在場全體綠委響起掌聲，並說「院長加油」等語，蘇揆並向在野黨總召互道新年快樂，並未在議場內發表談話。

112年度中央政府總預算案經朝野協商後，立法院經2次延會，在19日完成總預算三讀程序，本會期劃下句點。

112年度中央政府總預算案原行政院編列列歲入總額為2兆5,564億元，審議結果，共增列226.67億元，歲入總額改列為2兆5,791億元，較111年度預算數2兆2,670億元，增加3,121億元，約增13.8％。審議淨增列數226億元，主要包括稅課收入200億元，包含營所稅169億元、綜所稅12億元、營業稅10億元。由於近幾年稅收實徵數均超越預算數，立委認財政部編列偏低，因此追加稅課收入。

行政院原編列歲出總額為2兆7,190億元，審議結果，共減列300.93億元，改列為2兆6,890億元。主計總處說，較111年度預算數2兆2,511億元，增加4,380億元，約增19.5％。審議減列數300億元，主要刪減項目有大陸地區旅費、國外旅費、出國教育訓練費、委辦費、媒體政策及業務宣導費、設備及投資、對國內團體捐助、政府機關間補助、對地方政府補助及國債付息等。

而歲出、歲入規模雖有調整，審議結果，仍雙創新高。官員表示，歲出2.68兆成長近二成，對今年經濟成長不保三情勢，可透過擴大內需，推升經濟動能。

主計總處說，歲入歲出差短數1,100億元，連同債務還本1,110億元，合共須融資調度2,210億元，以舉借債務1,736億元及移用以前年度歲計賸餘474億元（較原列預算數1,000億元，減少526億元）予以彌平。