鴻海投資紫光未事先申請 經濟部開罰1千萬

針對鴻海精密工業未經經濟部投審會許可，即轉投資中國大陸紫光集團股權一事，違反兩岸條例事證明確，經濟部19日做出裁罰出爐，對鴻海處予1,000萬元罰鍰。

對於遭經濟部裁罰，鴻海今晚也發出重訊說明。而經濟部對於這次裁罰做出三點說明。

1.依照台灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例），在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法的規定，鴻海公司未經投審會許可，一度透過多層次架構取得紫光公司約8.23％股權，已違反兩岸條例第35條第1項規定，應依同條例第86條第1項規定裁處。

2.投審會審酌本案事實，依照「違法在大陸地區從事投資或技術合作案件裁罰基準」估算裁處金額。本案考量鴻海公司向投審會說明，該公司已於111年12月16日，主動處分紫光公司股權，並無技術外流之疑慮，對國內經濟產業影響輕微。該公司也表示，取得紫光公司股份是經大陸法院標售程序，無法掌握標案時程，非故意不事先申請許可；同時於本案調查期間充分配合，並於近三年內已在台投資超過新台幣204億元、創造國內就業機會7,943人，可予以酌減罰鍰金額。

3.鴻海公司已承諾於112年至113年持續在台投資，包含以台灣為研發中心，在新北資訊園區、高雄軟體園區與新店寶高園區投資66.91億元、新增廠房設備新臺幣48.68億元、研發費用33.92億元及增聘本國員工1,515人，投審會將要求該公司應落實承諾及回報執行成果。

基於上述三點情況，因此投審會才衡酌，於19（今）日處予1,000萬元罰鍰。

鴻海去年7月14日公告，透過工業富聯斥資人民幣53.8億元，間接取得紫光股份，但未依規定事先向投審會申請，因此遭到裁罰。

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