央行會議紀錄出爐 理事主張升1碼理由曝光

中央銀行19日公布2022年12月15日第20屆理事會第12次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，此次央行決議升息半碼，但有三位理事反對，包含陳南光、陳旭昇、李怡庭。

議事錄摘要中，表達應升息一碼的理事建議，考量通膨預期至關重要，對貨幣政策決策有很大的助益，通膨若拖得愈久，愈容易使民眾通膨預期攀升，宜積極應對台灣通膨問題。因此，認同升息係正確的方向，但升息一碼較為適當。

另一位認為應升息一碼的理事指出，前兩次調升存款準備率，違反央行長期以來逐步調降存款準備率的政策方向，希望能透過比較有效的利率傳導方式，例如發行定期存單或直接升息。央行應致力對抗通膨及通膨預期，希望政策利率能夠調升一碼。

有位理事認為，央行至今擺脫不了長期低利率的陷阱，若升息係以半碼的速度爬行，對抑制通膨及消弭民眾通膨預期心理，並無法造成有意義的影響。

有關房價的相關討論上，有位理事表示，2022年以來房價上漲幅度驚人，此期間央行呼應業者，指出房市有剛性需求，以及成本上升等，但自2022年年初以來 營造工程物價指數已大幅下降，房價卻仍大幅上升中。目前為止，房貸集中度僅些微下降，但2021年12月央行就未再推出新的選擇性信用管制措施。

高房價不僅造成房價負擔能力惡化，並將帶動房租上漲，進一步推升通膨，且與金融穩定密切相關。央行認為高房價與央行無關，這是錯誤的政策。根據研究，台灣的房價循環領先信用的循環，表示房價的上升主要不是由銀行信用增加所驅動，這亦可解釋央行選擇性信用管制措施對抑制房價效果不甚顯著。許多研究也指出，台灣房價上漲多來自預期房價上漲的短期投機動機所驅動，央行應正視處理高房價的責任，不應推給其他部會。

另位理事表示，央行職責是維護金融穩定，關注的重點在於房價會不會危及金融穩定。央行選擇性信用管制不是以控制房價為主，而是關注不動產信用對金融穩定的影響，但房市問題央行仍持續關注。

近期國內房價高漲，根據營造工程物價統計，缺工、缺料等供給面成本高係原因之一。另因廠商投資而帶動地方購屋需求以及看漲房價的預期心理，致出現炒作現象，故政府推出「健全房地產市場方案」，各部會由需求面、供給面、制度面來共同合作。

央行也已推出四波選擇性信用管制措施，而2022年以來緊縮貨幣政策亦有助強化選擇性信用管制措施成效。各主要國家升息亦是因應高通膨，抑制房價是附帶的。央行希望房市能夠軟著陸，因房市硬著陸帶來的傷害很大，到時政府得動用更多政策工具來拯救房市。近期中國房市就是一例。另，1989至1990年間日本央行以大幅升息處理房地產問題，導致不動產價格崩跌，經濟陷入長期停滯。

央行會密切關注國內不動產市場對金融穩定的影響，隨時滾動檢討選擇性信用管制措施。

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