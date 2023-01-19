蘇揆:普發現金系統已做好協調 待立院三讀

行政院長蘇貞昌今（19）日證實，再度向總統蔡英文請辭，並會率全體閣員總辭。而蘇貞昌隨後也透露，普發現金的發放系統也已做好協調準備工作，一但特別條例通過馬上可以送特別預算審議。

行政院發言人羅秉成19日轉述，蘇貞昌於稍早再度當面向蔡英文提出總辭，並請總統儘速選任新閣揆，待人選確定後，蘇貞昌將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。

蘇貞昌表示，在九合一敗選後接受總統慰留，是基於中央政府總預算正在立法院審議，為了讓政府運作順暢、維持政局穩定，蘇貞昌決定留任至立法院會期結束。

蘇貞昌表示，感謝朝野支持，如今總預算案已順利通過，而且在新的一年，行政院火速將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」送請立法院審議，相關的發放系統也已做好協調準備工作，只要立法院三讀通過特別條例取得法源依據，行政院即會依程序編列特別預算送請立法院審議，待審議通過後就能發給全民每人6,000元的新春祝福。

羅秉成表示，近期內行政團隊也陸續完成包括屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0、國2甲線、國4台中環線豐原潭子段等諸多重大建設，同時在這段期間發生的蘇花公路大清水隧道的坍塌意外，行政團隊也能合作無間，從疏運到搶通都發揮高度的效率，蘇貞昌對此倍感欣慰，並要特別感謝行政團隊的同仁在此期間堅守崗位，鼎力相助，負重前行，使相關福國利民的施政持續運作不輟。

羅秉成又轉述蘇貞昌說，在大陸疫情爆發、周邊國家疫情升溫的此時此刻，台灣已經守住經濟、走出疫情，不但始終維持經濟正成長，各項國家福利支出都是史上最高，去年的失業率創下22年來的新低，四年來還能有超乎預算數共9,400多億的稅收。

蘇貞昌相信，即使在面對今年全球經濟可能疲弱的狀況，台灣比起世界上其他國家，都有更多應對寒冬能力，他由衷感謝蔡英文四年來的全力支持與信任，才能與這個行政團隊一起努力做出許多成績。他相信，在這個基礎上，新的行政團隊能夠做得更好，他也祝福台灣安好，民豐國富，人民幸福。

而根據行政院公開訊息指出，蘇貞昌暨相關首長自20日起到30日都無公開行程。據悉，若要總辭必須召開臨時行政院會，總辭時間落在春節後機會大，至於春節期間會先進入內閣「看守期」。

延伸閱讀

蘇揆再請辭 將率全員總辭

蘇揆抵總統府見蔡英文 內閣動向受矚目

總預算案三讀通過 蘇揆已出發立院致意