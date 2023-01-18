蘇下陳上？內閣改組今揭謎底

總統府預定19日啟動內閣改組。立法院延會最後一天將三讀總預算案，通過後蘇內閣將隨即總辭。蘇揆18日透露「有關內閣調整，會在19日知道結果。」至於新任閣揆花落誰家，是否「蘇下陳上」，由陳建仁組閣，總統蔡英文今將揭開謎底。

立法院19日處理總預算案，將表決各政黨提出100多案附帶決議。知情人士表示，預計表決至下午4～5點。據悉，總統府將視立法院總預算審查進度，再決定召開記者會，宣布內閣人事布局，或以新聞稿發布方式來處理。

蘇揆18日受訪時表示，關於內閣如何調整，和總統蔡英文都有討論，19日（今天）就會知道結果，請大家耐心等待。

對於蘇揆是否去職？蘇揆身邊子弟兵皆認為，蘇揆留任機會仍大。惟民進黨人士透露，蔡英文鎖定閣揆人選仍是陳建仁，未來由陳建仁組閣態勢及方向不至於有太大變化。

但對於前桃園市長鄭文燦是否會出任副閣揆？出現較多雜音，認為鄭的論文門會成為在野黨的提款機，且未來要跨部會協調，如何指揮教育部處理學倫問題？黨內對鄭是否適任副閣揆，兩派意見相持不下。一旦鄭無法入閣，就會轉往總統府接任祕書長。

另台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書直言，若內閣為「仁燦配」，民進黨2024總統和立委選舉就要倒大楣了，因為這無異是宣布疫苗門與論文門進入第二回合，任由藍營提款一整年，最後連政權一起提走，對此一新組合並不看好。

除鄭文燦外，傳交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、屏東縣前縣長潘孟安等民進黨「中生代四大公子」未來戰鬥位置也逐漸有眉目。外傳潘孟安要進入賴清德競選總部為其擘劃總統大選，因此不入閣，內政部長大位，有可能由正國會林右昌掌舵。

至於林佳龍，仍是副閣揆一顆活棋，如果考量論文門事件而未讓鄭入閣，最可能人選就是林佳龍，因為林選後沈潛，且其熟悉國際事務，有中央和地方執政經驗，可以襄贊新任閣揆。

惟詭譎的是，政壇18日出現眾說紛紜傳言，有心人直指蘇揆留任機會升高，主因綠營支持者並不看好「仁燦配」，加上前陳建仁接閣揆意願不高，小英總統對蘇揆做事比較放心。

黨內人士分析，立法院總預算三讀通過後，蘇揆將率閣員總辭，將球丟給蔡英文，「要不要慰留就是總統的選擇」。究竟是否「蘇下陳上」，小英總統19日就會揭開謎底。

閣員方面，內政部代理部長花敬群和衛長薛瑞元因爭議較多，外傳可能離開現職，但知情人人士表示，小英總統對居住正義政策，十分倚重且信任花敬群，即使花不代理部長，也仍會是內政部政務次長，將繼續規劃居住正義的相關政策。

另國發會主委龔明鑫、經長王美花、交長王國材、勞長許銘春、金管會主委黃天牧等財經閣員則應會留任。

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