2022台灣GDP成長率2.43% 沒保三

主計總處18日公布2022年GDP概估指出，受出口衰退拖累，去年第四季經濟成長遠低於預期，由原預測1.52％轉為-0.86％，終結26季正成長，為金融海嘯以來最大負成長，影響所及，去年全年經濟成長率也降為2.43％，創六年來最低，去年及今年都無法保三。

主計總處對於這個遠不如預期的結果，也感到有點「意外」。主計總處多年均在元月底進行GDP概估，因應今年春節較早到來，提前周三對外公布。主計總處原預測第四季商品與服務輸出仍有0.05％的正成長，但受商品出口衰退大於預期影響，去年第四季商品與服務輸出轉為負成長5.09％。

綜合統計處專門委員吳佩璇表示，去年第四季經濟之所以出現負成長，主因通膨及升息壓力持續抑制全球終端需求，加以中國大陸疫情惡化干擾消費及生產活動，以致外需明顯走弱，使得我國第四季商品及服務輸出走疲。

至於第四季民間消費，在國人逐漸接受與疫情共存下，民間消費比預測略增，成長2.89％，雖消費有回溫，但併計各項支出後的經濟成長，吳佩璇表示：「去年第四季經濟成長率遠低於預期，終結26季的正成長，降至-0.86％，創下金融海嘯（2009年Q4之後）以來最大負成長。」

另一項內需的重要指標「資本形成」第四季表現也不如預期。吳佩璇表示，資本形成包括固定投資及存貨變動兩部分，存貨正在去化中，而固定投資有一點正成長，併計資本形成仍有0.03％的成長，惟比預測數還是略減。

吳佩璇表示，由於第四季成長不如預期，併計前三季，去年全年經濟成長率2.43％，也是2017年來最低，不如先前預測數3.06％，目前經濟呈「外冷內溫」。

至於這一波全球不景氣會持續到何時？吳佩璇表示，依先前研判，出口在連續三季負成長（去年第四季到今年第二季）之後會轉正，下半年可以不用太悲觀。

國發會也發布新聞稿表示，世銀最新公布今年全球經濟預測再度下修至1.7％，相較去年6月的預測3.0％，幾近腰斬，除2009年與2020年，分別受到世界金融危機跟疫情影響，今年全球經濟成長率將是30年來第三低，顯見今年經濟成長相當具挑戰性。

國發會強調，政院日前通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」已送立院審議，未來將據以研擬強化經濟韌性方案，以調整產業體質，帶動我國經濟成長。

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