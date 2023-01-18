未開放進口陸食品 海關近2年查獲逾3千件

大陸走私食品近日引發熱議，財政部關務署18日表示，海關一直積極查緝未開放進口的大陸農產品及加工食品。以未開放進口的大陸加工食品為例，自2021～2022年累計查獲達3,320件，總計247公噸，均依個案違規情節，依海關緝私條例裁處。

關務署強調，螺螄粉、調味花生、魔芋爽和調味蔬菜（如筍乾）等大陸製食品均非屬經濟部公告准許輸入的大陸物品，一旦查獲虛報或走私，將依法沒入銷毀貨物及處以罰鍰。

海關近2021年至2022年間查獲大陸製螺螄粉791件共8,400公斤、調味花生（如黃飛紅）634件共8,109公斤，及魔芋爽92件共913公斤。

以近日引發爭議的螺螄粉為例，關務署基隆關及台北關1月16日至18日與跨部會共同合作，分別赴新北市及桃園市涉案廠商進行檢查，便扣押疑似走私的大陸製螺螄粉5,920包（重量約1,930公斤），暫存放於海關私貨倉庫。海關刻調查相關事證，將儘速依法裁處。

關務署最後表示，海關將持續於邊境攔截未開放進口的大陸製食品，並適時進行跨機關市面查緝，例如請廠商（代理商）提供進出口單據，以阻絕不法，呼籲商民切勿非法進口未開放大陸製食品，以免觸法。

依據海關緝私條例36條，私運貨物進口、出口或經營私運貨物者，處貨價3倍以下之罰鍰。起卸、裝運、收受、藏匿、收買或代銷私運貨物者，處新台幣9萬元以下罰鍰；其招僱或引誘他人為之者亦同。且前二項私運貨物沒入之。

但不知為私運貨物而有起卸、裝運、收受、貯藏、購買或代銷行為，經海關查明屬實者，可免罰。

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