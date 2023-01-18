2電信合併案過關需處理超頻 數位部回應了

NCC今（18）日審議通過台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信兩大電信併購案，附帶條件是處理超頻問題。對此，數位部表示，全力配合通傳會執行兩大電信合併案，確保資源合理分配促進電信產業健全發展。

NCC於18日委員會議決議通過備受各界矚目的兩大電信合併案，雖然過關但要求在新台灣大及新遠傳電信超頻部份，必須在113年6月30日前限期處理，包括三種方式，自主繳回超頻、轉讓予非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係之他電信事業，以及與非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係之他電信事業交換等三種方式。

數位部次長李懷仁指出，對於三種方式，怎麼處理會尊重業者。至於外界質疑「五變三」之後，遠傳跟台灣大超標頻譜恐怕沒有人接，他說這是「假設問題」，就算現在只剩三家，不代表未來沒有第四家，惟他強調目前沒有考慮要修法調整頻譜上限三分之一的問題。

數位部表示，NCC 18日委員會議通過以附加附款核准遠傳電信併亞太電信及台哥大併台灣之星等兩大電信合併案，後續還有經公平會核准結合、向證期局申報發行新股及向經濟部辦理公司變更登記等程序需完成。數位部將全力配合通傳會執行兩大電信合併案，確保資源合理分配，促進電信產業健全發展。

數位部表示，兩合併案過程中，數位部與通傳會就合併案保持密切溝通聯繫與合作。不僅在111年9月29日及30日通傳會舉行聽證會提供鑑定意見，之後也在111年12月19日、112年1月9日及1月13日參與通傳會召開之會議，共同討論合併案相關業者實際可使用頻寬超過法定上限之後續具體處理方式，並就通傳會所詢事項提供書面意見。

數位部說，遠傳與台哥大後續各自還需依電信管理法的相關規定，辦理變更營運計畫、網路設置計畫及向數位部辦理換發頻率使用證明；也需依處分函規定，於期限內完成超額頻寬的處理。

數位部強調，基於政府一體，該部之後也會持續與通傳會保持密切地溝通與聯繫，並協助業者完成法規所定程序，確保落實通傳會處分函考量之資源合理分配、促進電信產業健全發展等各項要素。

延伸閱讀

台台併需繳回超頻頻譜 台灣大:窒礙難行

NCC要求2電信 現有頻率投600億資本支出

NCC決議兩電信合併案 核准通過