賴清德今接民進黨魁 延續蔡英文兩岸路線

副總統賴清德今日宣誓就任民進黨主席，在兩岸關係方面，賴清德表示，台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線。

賴清德在演說中表示，中國威權主義的擴張，不僅已經對台海和平穩定造成威脅，更是全世界都必須嚴肅面對的課題。片面改變台海現狀，破壞區域和平穩定的作為，不會得到國際社會的支持。

賴清德強調，在他帶領下的民進黨，會持續站穩「四個堅持」，也就是：「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」，民進黨會用最大的努力，來維持區域和平穩定的現狀。

媒體詢問，兩岸立場是否從「務實的台獨工作者」有所轉變？賴清德回應，他務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬，中華民國台灣的前途只有2,300萬人民可以決定，未來他仍然會站穩四個堅持立場，繼續蔡英文總統的兩岸路線。

對於兩岸關係局勢發展，賴清德表示，很可惜習近平沒有達到中國民主先生的目標。同時，國際社會一般認為，兩岸的僵局存在是因為中國對台灣文攻武嚇、改變台海現狀使然，在這種狀況下要打破僵局，恐非台灣獨力為之就能成功。希望中國能以蒼生為念，兩岸有共同目標，就是增進人民福祉，兩岸的共同敵人是天災地變傳染病，如果中共能轉念，以蒼生為念，相信很多事情都迎刃而解。

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