鄧振中：力拚年底簽台美BTA

台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議於17日落幕，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，會上除聚焦在關務及貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐跟中小企業外，還新增「服務業國內規章」，總計五大議題，雙方對大部分條文已有共識，剩下會在未來幾周用視訊方式，盡快談完並簽署「早收協議」，而我方對年底簽署台美BTA（雙邊貿易協定）是終極目標，有強烈企圖心。

台美雙方於2022年6月宣布推動台美21世紀貿易倡議，初擬11項議題，並於同年8月中啟動談判，11月在美國紐約召開首次談判會議，2023年1月14日到17日則在台北舉行新一回合、第二次實體談判會議。

這次美方由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊，逾20人創下來台最大陣仗；我方則由經貿辦副總談判代表楊珍妮主談，共約50多位官員出席談判。

鄧振中表示，這次談判討論聚焦關務及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐跟中小企業等五項議題，會議以未來協議文本為基礎做討論。他對於這次談判結果相當滿意，向前邁進一大步。

為何多一項「服務業國內規章」？楊珍妮說，先前提到過11項議題不排除會擴大，新增議題跟良好法制作業很緊密，法規制定過程要透明化、讓公眾表示意見，這對服務業來講比較特別，而服務業提供者進入市場需要取得證照，就叫國內規章，談判過程中發現應該要拆出來談。金融服務業屬於需要高度管制業別，以保護消費者跟金融市場穩定。

何時可以簽早收協議？鄧振中說，未來先把條文確定好，接著進行翻譯，雙方必須尋求各自批准程序，一切都順利進行就可安排簽署。至於時間、地點還沒有討論到，目前工作重點先把協議內容確定下來。

經貿辦說，這次雙方就文本草案聚焦在條文內容是否確實反映雙方合意事項與文字精準度，討論過程相當嚴謹。台美間貿易將有更多簡便通關、驗證等程序，未來也將採取更多透明化措施，建立多項雙邊機制平台，可促進合作、分享成功經驗並反映困難，促使雙方政府更有效率解決各項貿易與投資問題。

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