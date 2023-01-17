台美將簽早收協議 鄧振中:合作會更平等

為期四天的台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議，於今（17）日落幕，未來將針對5項議題先簽「早收協議」。對於對企業界的影響，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中指出，會使我方與美方經貿合作更平等，合作空間也會擴大許多。

鄧振中晚間召開記者會說明該次實體談判結果。他說，會上聚焦在關務及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐跟中小企業等5大議題，雙方對大部分條文已有共識，剩下少數會在未來幾周用視訊方式，盡快談完並獲得早收協議。

對於何時可以簽署早收協議，鄧振中說，未來工作程序，先是文字確認，往後幾周會經過視訊把條文確定好，確定好後進行翻譯跟確認，雙方必須尋求各自批准程序，一切都很順利進行的話，就可以安排簽署。至於時間、地點還沒有討論到，目前工作重點在於把協議內容確定下來。

至於下次實體會議，鄧振中說沒辦法確定，假如這五議題的協議簽出來，下一階段剩下哪些議題要啟動談判程序，到時才會跟美方商量。

鄧振中也強調，年底簽BTA（雙邊貿易協定）是終極目標，「企圖心還是很高」，也相信今年會有大幅度成果，但還有些事情要做，雙方都有意願加快處理，有些可以平行進行。

外界好奇，簽署早收協議對企業界影響，鄧振中說，這些議題都是鼓勵性、指引性的，希望政府作業更透明，能夠容許更多企業界表示意見，運作更穩定且更可預測，加上更多利用數位，雙方政府應該更有體系來做交往。

鄧振中說，不管將來在制定法規、中小企業，還是這些服務業管理上面，都希望將來有其機制，去相互討論。而這跟過去跟美方交往，美方提出要求，然後台灣來做是不一樣的，是非常明顯改變，台灣跟美國經貿方面合作變得很平等，避免過去美方單方行為。他說，脫離這個階段，合作進入新的階段，未來合作空間會擴大很多、很多。

至於該倡議對加入CPTPP是否有幫助，鄧振中說確實很多章節跟CPTPP吻合，一旦順利簽署，在其他國家裡就是一個「證明」，看到台灣有能力跟意願遵守高標準，對於加入有相當大幫忙。

外界也認為，若簽協議對IPEF具示範性效果，鄧振中說，確實IPEF透露出的訊息，很多地方跟現在進行談判相同，而在與美方的談判中可以得知他們認為台灣水準蠻高，這是這麼多年發展出來的結果，政府透明化、法制化，參與公共事務能力強，企業界也具有實力，如果先達成協議，各方也不會驚訝。假如這件事真的這樣發生，在亞洲國家裡面是蠻重要訊息。他也強調，會持續爭取加入IPEF，希望可以參與更多多邊組織，惟目前重點是趕快把跟美方工作結束跟完成。

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