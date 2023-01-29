1/29前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|1/30（一）
|中央銀行公布2022年12月五大銀行新承做放款平均利率
匯市農曆新春開紅盤
|1/31（二）
|經濟部公布2022年12月外銷訂單統計
桃機公司公布2022年12月貨運量、客運量等營運統計
關務署記者會
中央銀行公布2022年12月金融情況
|2/1（三）
|經濟部公布2022年12月工業生產，批發零售餐飲業營業額
勞動部公布最新無薪假統計
|2/2（四）
|台北國際電玩展開幕
國庫署記者會
|2/3（五）
|國發會公布2022年12月景氣燈號
賦稅署記者會（統一發票）
觀光局公布2022年12月入出境統計
中央銀行公布1月外匯存底
義聯集團舉辦新春聯誼晚宴
台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會
國際財經焦點
|1/30（一）
|美國1月達拉斯Fed製造業指數
|1/31（二）
|美國11月房價指數、第四季就業薪資、1月消費者信心指數
德國第四季GDP
日本12月失業率、工業生產與零售額
韓國12月工業生產
澳洲12月零售額
新加坡第四季就業報告
|2/1（三）
|美國1月ADP非農就業報告、JOLTs職缺報告、製造業PMI、聯準會利率決策
歐元區1月製造業PMI與CPI、12月失業率
德、法、義、西1月製造業PMI
日本1月製造業PMI
韓國1月國際貿易與製造業PMI
|2/2（四）
|美國上周初領失業救濟人數、1月Challenger裁員報告、12月工廠訂單
歐洲央行、英國央行利率決策
德國12月國際貿易
|2/3（五）
|美國1月就業報告、1月服務業與綜合PMI
歐元區1月服務業與綜合PMI、12月PPI
德、法、義、西、英1月服務業與綜合PMI
陸港澳焦點
|1/30（一）
|陸股開紅盤
|1/31（二）
|1月份官方製造業與非製造業PMI
2022年12月規模以上工業企業利潤
港股恒隆集團、恒隆地產公布2022年全年財報
|2/1（三）
|1月財新中國製造業PMI
香港2022年第四季與全年GDP
|2/3（五）
|1月財新中國服務業PMI
台股一周焦點
|1/30（一）
|除權息
|朋億、宏旭-KY、雄獅、元大台灣50、元大MSCI等
|2/1（三）
|法說會
|聯亞
|2/2（四）
|除息
|茂矽
|2/2（四）
|法說會
|中華電
|2/3（五）
|法說會
|聯發科