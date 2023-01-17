超徵稅收千億 經部:爭取三分之一補貼台電

超徵稅收中的1,000億元，政府規模撥補勞健保、台電三方面，經濟部表示，會爭取至少1／3以上金額，用在「降低通膨」政策上，也就是去填補台電電價收入不足的鉅額虧損。至於是否今年4月電價可少漲？則重申由電價審議委員會決定。

可分到千億的三部會，衛福部已說明大概會要200億元，勞動部長許銘春也表態，要爭取至少1／3。經濟部方面強調，也會爭取1／3以上金額的補貼，如果能有400億以上最好，但這都需要主計總處整體去考量。

台電去年電價漲幅太小，虧損2,675億元，加計2023年，累虧恐達5,400億元。先前台電曾私下期望，超額徵收補貼可以爭取到500億，以彌補大黑洞。

經濟部表示，爭取到的補貼，初步規劃有兩個使用方向，一是繼續為台電增資。原本今年公務預算已為其編列1500億元增資，讓資本額提升到4,800億。假設未來爭取到400億，就可以提升到5,200億，這需要台電召開臨時董事會確認。

其二是直接把超徵稅收拿去補台電虧損，把2,675億缺口降下來。至於採用哪一種？經濟部說，還要看台電財會部門精算，再去決定。

經濟部強調，不管如何，這筆錢都要用在台電配合降低通膨政策的虧損上。至於台電虧損壓力減輕，4月電價可否少漲，則舊調重彈，表示交由電價審議會，依據燃料成本決定。

（中時 王玉樹）

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