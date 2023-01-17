台美貿易談判 鄧振中:聚焦5議題將簽協議

台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議甫於今（17）日落幕，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，會上聚焦在關務及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐跟中小企業等五大議題，雙方對大部分條文已有共識，剩下少數會在未來幾周用視訊方式，盡快談完並獲得協議。

台美雙方於2022年6月宣布推動台美21世紀貿易倡議，初步內含11項議題，並於同年8月中啟動談判，11月8日、9日在美國紐約召開首次談判會議，2023年1月14日到17日則在台北舉行新一回合、第二次實體談判會議，這也是該倡議啟動談判後首度在台舉行會議。

經貿辦17日晚間對外說明，鄧振中表示，四天談判順利結束，這次討論聚焦在關務及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐跟中小企業，會議以未來協議文本為基礎，來做為文本討論。

對於為何比原先預計四項優先議題（貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、中小企業），又多了一項「服務業國內規章」？經貿辦副總談判代表楊珍妮說，在良好作業法制中，涉及法規制定過程要透明化、讓公眾表示意見，對於服務業來講比較特別，服務業提供者要進入市場需要得到證照程序，就叫國內規章，談判過程中發現應該要拆出來談，涉及到金融服務業這塊，是需要高度管制業別，以保護消費者跟金融市場穩定。她強調，新增的議題跟良好作業法制很緊密，先前也提到過11項議題不排除會擴大，因此新增這一部份。

鄧振中說，能夠進展到這階段，代表談判進入相當深度階段。討論到今結束為止，很大部分條文雙方有共識，少數條文雙方要持續協商，往後幾周會用視訊方式，把需要解決條文逐一盡快談完，獲得協議。整體而言，對於這次談判的結果，相當滿意，對於促進該倡議協議的談判進展，著實向前邁進一步。

經貿辦新聞稿指出，在台北舉行的台美21世紀貿易倡議談判會議於17日晚間順利落幕，台美雙方主談人對此次談判過程與結果均表滿意。

經貿辦說，該次談判美方由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表麥卡廷（Terry McCartin）及AIT率20餘位單位代表參加，足見對台美貿易倡議的重視。我方則由楊珍妮主談，會同駐美國代表處、內政部、外交部、法務部及法務部廉政署、經濟部、交通部、勞動部、行政院農業委員會及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、行政院環境保護署、國家發展委員會、金融監督管理委員會、財政部關務署、衛生福利部食品藥物管理署與行政院法規會等單位，共約50多位官員出席談判。

經貿辦說，台美雙方基於去年11月份在紐約會議之共識，以及後續多次視訊會議討論後，雙方就文本草案進行逐條討論，聚焦在條文內容是否確實反映雙方合意事項與文字精準度，討論過程相當嚴謹，也需要相當長的討論時間。美方代表均係具豐富談判經驗的政府官員及專業法律人員，雙方都能夠從專業角度進行坦率的意見交換，朝共同目標前進。我方對於美方談判團隊的專業與認真，感到敬佩且印象相當深刻。

經貿辦說，此次會議聚焦在貿易便捷化、反貪腐、良好法制作業及中小企業、服務業國內規章等議題，進展相當良好。就整體方向而言，台美間貿易將有更多簡便通關、驗證等程序，未來也將採取更多透明化措施，建立多項雙邊機制平台，可適時有效促進雙方合作、分享彼此成功經驗並反映困難，促使雙方政府更有效率解決各項貿易與投資問題。

經貿辦說，由於部分項目尚須雙方再行陳報和確認，台美雙方同意將以視訊會議等方式續行溝通，盡速完成確認。若有好的進展，不排除可能就部分項目簽署早收協議，行政院經貿談判辦公室也將適時向各界詳細說明。

經貿辦說，自去年6月宣布啟動談判以來，我方除進行多次國內各相關部會的協調溝通和討論外，並深入研析美國與國際間相關體制規範，以利在台美雙方不同政府體制下，能在共同目標下一起努力達成共識。此外，並進行多場產業說明會及與各領域專業學者進行討論，讓各界更瞭解台美21世紀貿易倡議的高標準目標，為此次談判的順利圓滿奠定良好基礎。

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