歐美英暗示 今年續升息

歐美英央行在去年12月中舉行2022年最後一次貨幣政策會議上均做出持續升息決定，三者均宣布調升利率2碼。即使持續升息令歐美經濟承受的壓力愈來愈大，但為了對抗高通膨，三大央行都暗示2023年可能繼續升息。

美國2023年最終利率恐逾5.1%

聯準會（Fed）如預期升息2碼，讓聯邦基金利率拉高至4.25％至4.5％區間，創15年來最高水位，為連續四次大幅升息3碼之後，首度減緩升息力道。

Fed從2022年3月開始升息，全年已七次升息，其6月到11月間連續四次會議做出升息3碼決定，為1980年代以來最積極升息的行動。

儘管如此，Fed高層仍不斷釋出鷹派言論，2023年將繼續升息，預期在2024年才會開始降息，並且調高利率最終目標水準。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）說，利率到2024年都居高難下。

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）釋出的利率點狀圖，Fed的19位決策高層裡，有17位預估2023年基準利率將高於5％，其中更有7位預期達5.25％以上，讓最終利率目標中位數預估值為5.1％，高於2022年9月時預測的4.6％。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）認為目前通膨率仍太高而有持續升息的必要，2023年最終利率可能高於Fed預測中值5.1％。

雖然美國數據顯示其通膨壓力持續降溫，但Fed強調俄烏戰爭仍持續和引發的相關影響仍構成通膨壓力上升的風險。

Fed主席鮑爾強調，歷史經驗顯示不能過早轉向寬鬆貨幣政策，只有通膨率拉回到Fed的2％目標後才能考慮降息。

對於外界擔心美國經濟可能陷入衰退的問題，鮑爾認為美國仍有避免衰退的機會。即使讓高利率情況持續時間變更久會拖累經濟，但只要通膨持續降溫，經濟就還有軟著陸的可能。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）不認為，經濟會因Fed積極緊縮貨幣而步入衰退。

另Fed目前每月將資產負債表縮減950億美元，不再把持有到期公債的資金再投入債市，其資產負債規模迄11月底止已縮減至約8.63兆美元。

ECB：升息路比美國更長

歐洲央行（ECB）在2022年12月也宣布把存款利率從1.5％上調至2％，再融資利率從2％調高至2.5％，讓利率水準創14年新高，但升幅已較前兩次會議的3碼縮減到2碼。

雖ECB預期歐元區經濟2022年第四季和2023年首季將陷入萎縮，但強調由於目前歐洲通膨率仍太高，且預期還會高於中期目標2％一段時間，因此未來仍會穩步上調利率。

ECB還推出計畫，將對於其持有即將到期的債券暫停再投資，逆轉其多年來的購買行動。從2023年3月開始縮減其5兆歐元的債券組合，並採取更多措施對抗通膨壓力。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）發出警告，要大家別預期升息行動會在2023年結束。她還強調在升息上，ECB較Fed還有更長的路要走。

拉加德表示，ECB在2023年2月和3月的貨幣政策會議，至少還會有二次升息2碼的決議。至於多位ECB決策高層則預期未來幾個月，還會多次升息2碼，ECB目標就是要持續升息至足以把通膨率壓制下來。

英國2月、3月估各升息1碼

英國央行（BOE）在2022年最後一次貨幣政策會議，也跟進歐美央行升息2碼至3.5％，創14年新高。

BOE總裁貝利（Andrew Bailey）在宣布升息後，曾致函給財務大臣杭特（Jeremy Hunt）指英國通膨率可能已觸頂，但BOE強調，有證據顯示由物價與薪資推升的通膨壓力可能持續居高不下，因此必須透過更有力貨幣政策來應付。

裕信銀行經濟師韋納薩（Daniel Vernazza）認為BOE的升息循環到尾聲，預期其2023年2月和3月各升息1碼，然後在2024年第二季開始降息。

日銀意外放鷹

日本央行（日銀）在2022年12月貨幣政策會議上意外宣布，允許日本10年期公債殖利率最高升至0.5％，高於原先的0.25％，讓變動幅度將從過去「正負0.25％」變為「正負0.5％」。

雖然這被外界視為形同實質升息，但日銀總裁黑田東彥強調這並非升息，而是為了改善市場機能。

另外，政策利率則維持負0.1％不變符合預期，但買債計畫就從每月7.3兆日圓，擴大至9兆日圓。