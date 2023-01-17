6,000現金何時可領？國發會曝時間點

國發會主委龔明鑫於立法院聯席委員會中承諾，2月初行政院院會通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例預算案」後，數位發展部同步進行相關作業，2月底就能全民普發6,000元現金。

立法院今日舉行經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席委員會，審查行政院版和國民黨版超收稅負特別條例的規劃。

國民黨立委曾銘宗質詢，若是1月19日通過特別條例後，最快行政院何時可以送特別預算案進立法院？

龔明鑫回應，過年後會盡快提出特別預算，2月9日或2月15日的行政院會比較可能，將盡快在2月底、3月初發現金。

至於發放現金的程式何時完成？數發部部長唐鳳表示，依據孩童家庭防疫補貼，振興券等經驗，架構之前已經設計好，現在擴增系統做全民發現金的使用量。2月底、3月初，資安測試都可以做好。

民進黨立委管碧玲也算日期指出，2月底就進行普發現金，完全做得到，只要立法院通過特別條例，行政院年後立刻提出特別預算案，然後就有一個月的時間可以建制普發現金平台與民眾登錄帳戶，有26個工作天可以進行，2月28日就可以發現金。

唐鳳回應，依據孩童防疫補貼發放經驗，以線上優先，過一個星期開放ATM，再來是郵局，所以可以2月28日開始發放。

另外，曾銘宗詢問，3,800億元是否分期編列預算？主計長朱澤民表示，會分2期編列，因為還有400億元還不知道用途，第一次預算案會有1,400億元普發現金案，以及一部分的韌性經濟方案與勞健保、台電補助。

曾銘宗詢問，勞保、健保、台電補助各需要多少經費？衛福部長薛瑞元回答，健保至少需要200億；經濟部長王美花表示，在勞健保以外，就撥補給台電，希望越多越好；勞動部長許銘春希望，至少要有1,000億元的三分之一。

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