新冠年後改類降級、口罩令再鬆綁

指揮中心16日公布新增15,409例本土個案，較上周一下降9％。指揮官王必勝表示，目前第三波疫情高峰已過，但每日還有1～2萬人確診，尚不可掉以輕心。他並表示，會依原計畫在春節後將新冠疫情改類降級，口罩令第二階段鬆綁也會在年後公布。

行政院長蘇貞昌16日召開擴大防疫會議，面對本周進入春節返國高峰期，民眾聚餐、南北跨縣市旅遊人群交流大幅提升，蘇揆要求持續緊盯疫情發展，並監測發燒感冒藥等各類醫療與防疫物資，以備不時之需。

王必勝指出，2023年第二周確診人數與第一周相比減少15.7％，但預期過年後疫情可能會反彈，尚無法確認是否會是是第三波，仍需看反彈程度而定。

另外，日本規劃春節後將新冠肺炎下修跟流感同一等級，且擬取消室內口罩令；我國亦有規劃在春節後將新冠肺炎從第五類法定傳染病下修到第四類，且修改通報定義。王必勝說，會依原計畫在春節之後啟動「改類」，但口罩令第二階段開放會更早，近期已在積極討論，如果疫情穩定，春節後就會公布、實施。

指揮中心口罩分階段鬆綁規劃，第一階段為「室外不用戴、室內要戴」為原則，已在12月鬆綁；第二階段指定一定要戴口罩場所，如醫療院所、長照據點、密閉大眾運輸工具等。

指揮中心也公布14日大陸入境旅客陽性率，松山、桃園機場合計9.5％、金門水頭碼頭則是3.9％；元月1日至14日陽性率合計14.1％。王必勝說，大陸旅客入境唾液採檢會持續到1月底，過完年後將檢討是否要繼續實施。