經部砸1,783億 五路邁向淨零

為了達成2050淨零碳排目標，經濟部預計在風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目，預計投入1,783億元，確保2030、2050年等目標如期達成。其中，中油將成氫能推動重要支柱，預計今年規劃第一座示範加氫站，推出氫能車加氫服務。

能源局表示，為減少電力排碳，需大量發展低碳及無碳電力，再生能源必須快速且大量建置，其中太陽光電最終裝置容量要達到40至80GW（百萬瓩），離岸風電區塊開發選商才剛完成，將一路規劃至2035年，經濟部預估投入經費分別為14.75億元及219.63億。

除此，氫氣未來為終極潔淨能源，因應2050年淨零碳排，國際氫應用以發電、工業、運輸等市場為主，據國際能源署（IEA）資料顯示，全球氫氣供應量將超過每年5.3億噸，綠氫生產需大量再生能源電力，預期2040年後供應將大增。

能源局規劃三階段帶動氫能，2022年起開始第一階段進行環境消防級安全盤點，以及混氫示範規劃。2025年起第二階段陸續進行間歇性供氫燃燒，且裝置容量要大於100MW（百萬瓦），混氫比例要達到5％。2030年第三階段達到氫能發電廠試燒，混燒比例要達到5％。

值得注意的是，中油在氫能發展將扮演關鍵角色。經濟部規劃，2023年中油建置國內第一座示範加氫站，先推出氫能車加氫服務，未來逐步發展氫能商業模式，吸引氫能需求車輛交通網，創造更多低碳運具。

另氫能燃料電池也是重要選項之一，中油研究著重在天然氣重組產氫技術，搭配電池堆系統，建構完整氫能燃料電池系統，規模容量可為家用型1kW（千瓦）。同時也將利用廠區價格較低廉的餘氫，進行250kW以上高溫燃料電池規劃。

至於前瞻能源，經濟部將積極推動地熱發電、生質能、海洋能等。地熱分三階段推動，透過示範獎勵辦法，擴大調查地熱潛在區域，預計2025年裝置量達到20MW，2030年達到56至192MW。

此外，再生能源大量併網後，有部分能源有間歇特性，需強化電網及發展儲能，讓電網達到穩定平衡，因此，台電將先強化再生能源併網點及輸電路線架設，減少區域電網間傳輸問題，加寬線路容量的同時，會新設直接供應電力到科學園區及產業園區的線路。