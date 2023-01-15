新財經內閣 穩定為原則

立法院延會至19日，儘管內閣改組時機添變數，但蘇揆卸任應確定了。據悉，由前副總統陳建仁組閣，搭檔前桃園市長鄭文燦的「仁燦配」態勢幾告底定，就等19日總預算審完，由總統蔡英文宣布。據悉，財經內閣應會以穩定為最大原則，而財長補實以代部長阮清華、甫退休的常次李慶華、期交所董座吳自心三人最被看好。

立法院16日（周一）朝野協商，決定全民共享經濟成果特別條例付委後程序，據悉，藍營黨團改變策略不逕付二讀，預料要召開全院聯席審查會，約5、6個部會首長需備詢，若18日未審完，綠營盼暫先擱置，19日務必完成總預算三讀。

儘管內閣改組時間點因此生變，但蘇揆卸任幾已確定。據悉，上周四蘇揆宴請閣員吃尾牙，餐會離情依依，與會人士都看出蘇揆離任的畢業氛圍。

據悉，由陳建仁組閣態勢大致底定，鄭文燦、林佳龍二位中生代，一入閣任副閣揆，另一人入府接祕書長；另前基隆市長林右昌接任交長，前屏東縣長潘孟安接任內政部長，如無意外，應幾告確定。

至於督導財經的副閣揆沈榮津也將卸任，將安排政治性高的鄭文燦接掌，負責作為府院黨及黨團政務協調操盤手，帶領民進黨衝刺2024年總統大選。

今年面臨國際經濟下行風險嚴峻挑戰，除內閣三長預料有新面貌「開創新局」外，為「穩定政局」，財經內閣預料應會「穩定」為原則。其中，行政院政委兼國發會主委龔明鑫、經長王美花、主計長朱澤民、金管會主委黃天牧，應都會留任；政委鄧振中督導台美21世紀貿易倡議談判，應不會變動；農委會主委陳吉仲雖再三請辭，但蔡總統堅不同意其離職。

不過，財長必須補實，目前代理的政次阮清華，其優勢為深諳賦稅也了解公股，是國安基金重要操盤手，真除可能性不低。

李慶華雖因屆齡退休，但其決策果決，反應聰敏，口條邏輯清晰，論述及論判能力皆強，受歷任財長及財經高層倚重，是匹黑馬。不論是否出任財長，有望續獲倚重，若重返財政部接政務職，並不令人意外。

另吳自心也出身自財稅系統基層，被視為一顆活棋。至於數位部長唐鳳及新國科會主委吳政忠，上任不到一年，換手機率不高、勞長許銘春也應會留任。衛長薛瑞元因上任後屢屢失言，是否卸職頗受矚目。