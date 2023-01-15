賴清德當選民進黨主席 得票率99.65％

民進黨主席補選結果傍晚揭曉，同額選舉的副總統賴清德以得票率99.65％、4萬1840票當選，投票率17.59％。民進黨中央規劃18日（周三）舉行新任黨主席就職典禮。隨後賴清德也發表聲明表示，深深感謝所有黨員同志，他無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。

代理主席陳其邁表示，黨主席補選順利結束，恭喜賴清德成為新任黨主席，帶領民進黨繼續打拚、推動改革，引領台灣社會的進步。

陳其邁表示，也要感謝所有黨員以實際行動、民主程序，支持新任黨主席。現在正是民進黨需要團結時刻，感謝賴清德願意承擔，勇於接受整個黨務的革新挑戰，這是黨員共同的期待。期待在賴清德帶領下，民進黨能用最短時間重整隊伍、全力衝刺，成為堅定守護台灣，鞏固民主，促進自由和平與繁榮的重要角色。「謙虛傾聽、回應民意、深刻檢討，讓人民能夠過更好的生活。我們繼續加油。」

賴清德則說，黨主席補選順利結束，接下來就是民主進步黨贏回人民信任開始。深深感謝所有黨員同志，透過黨內民主機制，傳達了對民主進步黨的疼惜與鞭策。每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民主進步黨再起的能量。「我無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。」

賴清德指出，他的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政、品質保證」兩塊招牌，民進黨存在的目的就是為了台灣打拚，「過去我們推動民主改革，下個階段使命就是在複雜多變國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣民主、和平、繁榮。」

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